بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجم الزمالك السابق يعلق على أزمة حكم مباراة الأهلي وفاركو

محمد معروف
محمد معروف
باسنتي ناجي

علق أسامة حسن نجم الزمالك السابق، علي أزمة الحكم محمد معروف مع اللاعب محمد هاني، عقب مباراة فاركو.

وكتب أسامة حسن : "الفار ينقذ محمد معروف هي مش عافيه والزمن ده انتهاء تمام".

وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، طلب حضور الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وفاركو بقيادة محمد معروف  الإثنين، لحضور جلسة تحليل المباراة والاستماع لما دار في غرفة الفيديو خاصة في واقعة طرد محمد هاني لاعب الأحمر.

وأضاف الغندور، عبر برنامج ستاد المحور، أن غدا أيضا سيحضر الحكام الذين شاركوا في إدارة مباريات الجولة الثانية بالدوري، لشرح الأخطاء التي وقعت خلال اللقاءات منعا لتكرارها.

واختتم: "كل ما تردد عن إيقاف معروف أو استبعاده من مباريات الأهلي الفترة المقبلة، غير صحيح وأوسكار سيقف على تفاصيل ما حدث بين الحكم ومحمد هاني غدا الإثنين".

محمد معروف محمد هاني اسامه حسن

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

انقلاب نصف نقل ..صوره حية

إصابة شخص في حادث تصادم بالدقهلية

المتهم

لتهربه من المخالفات.. القبض على طالب أزال لوحات سيارته| فيديو

جثة - أرشيفية

مصرع شاب على يد عاطل في وسط الشارع بالمعصرة

بالصور

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

