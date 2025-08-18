الحويج أمينا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجبهة الوطنية بجهينة

أعلن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء صلاح شوقي عقيل، والدكتور محمد حمام زين العابدين الدقيشي، أمين أمانة مركز جهينة، اختيار محمد عبد الله محمد عبد الله الحويج أمينًا لأمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأمانة مركز جهينة، وذلك في إطار استكمال الحزب لتشكيل الأمانات النوعية بالمراكز المختلفة.

ويأتي هذا الإعلان، ضمن قائمة موسّعة شملت أمناء الأمانات النوعية بمركز جهينة، حيث تم اختيار عدد من الشخصيات الأكاديمية والتنفيذية والعامة لتولي مهام متخصصة، من بينها:

- اللواء مرتضى السيد أحمد إبراهيم لأمانة الدفاع والأمن القومي.

- أ.د كمال عبدالرحمن محمد فرج هريدي لأمانة الحماية الاجتماعية.

- أ.د أحمد محمود أحمد محمود لأمانة البحث العلمي والابتكار.

- أ.د أحمد سيد محمد الصاوي لأمانة السياحة والآثار.

- د. أحمد محمد فؤاد مرسي لأمانة الصحة والسكان.

جاء ذلك، إلى جانب عدد من الأمناء في مجالات الإعلام، الخطة والموازنة، الذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال، العلاقات الحكومية، التعليم، الشباب، المرأة، حقوق الإنسان وغيرها، ليصل التشكيل إلى أكثر من 40 أمانة نوعية.

ويؤكد الحزب أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطته التنظيمية لاستكمال الهيكل الداخلي وتفعيل دوره المجتمعي والسياسي داخل محافظة سوهاج.