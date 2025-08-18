خلال استقباله وفدا قضائيا إماراتيا.. رئيس محكمة النقض يطلق مدونة السلوك القضائي

استقبل القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم، وفداً قضائياً من دولة الإمارات برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة، رئيس مجلس القضاء والوفد المرافق له .



وصاحب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وفداً قضائياً رفيع المستوى ضم كل من القاضي د. محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء فى إمارة الشارقة، والمستشار د. منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية في إمارة الشارقة، القاضي أحمد عبد الله الملا، رئيس محكمة النقض فى إمارة الشارقة ، المستشار أنور أمين الرمودى، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة فى إمارة الشارقة، والقاضي د. سلامة سالم الكُتُبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي فى إمارة الشارقة ، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طُليعة، رئيس المحاكم الإستئنافية فى إمارة الشارقة، والقاضي د. عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الإبتدائية فى إمارة الشارقة، والشيخ فيصل بن على المُعلا أمين عام مجلس القضاء الأعلى فى إمارة الشارقة .

وحضر اللقاء النائب العام المستشار محمد شوقى ، والقاضي عبد الاخر المُلقب فواز إبراهيم، رئيس محكمة إستئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى ، والقاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد هلالى نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض، والقاضي معتز مبروك مدير نيابة النقض، والقاضي سمير عبد المنعم نائب رئيس محكمة النقض مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض ، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، و القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والقاضي حسام الجيزاوي، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى .

وبدأت مراسم الزيارة باستقبال القاضي عاصم الغايش للوفد القضائي في مكتبة محكمة النقض والتي تعد مركزاً قانونياً متكاملاً، تجمع ما بين المحتوى الورقي والرقمي، وتعتبر من أهم وأعرق المكتبات القانونية في مصر والشرق الأوسط، كما تلعب دورًا حيويًا في دعم العمل القضائي والقانوني.

واستهلت مراسم الاستقبال بكلمة للقاضي الدكتور محمود نجيب نائب رئيس محكمة النقض، تلا ذلك عرض فيديو تسجيلي عن تاريخ إنشاء محكمة النقض المصرية وعرض مجموعة من الكتب التاريخية بالمكتبة.

وعقب ذلك ألقى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي كلمة عبر خلالها عن سعادته بالزيارة مشيداً بدور محكمة النقض المصرية في إرساء مبادئ العدالة.

من جانبه ألقى القاضي عاصم الغايش كلمة عبر فيها عن امتنانه بهذه الزيارة الكريمة، مرحباً بالوفد الكريم في بلدهم أرض الكنانة داخل حرم دار القضاء العالي.

واستعرض دور محكمة النقض وقضاتاها، كما عرض ما لمسته محكمة النقض من تطور رقمي بدأ بإطلاق موقع المحكمة الالكتروني لمواكبة متطلبات العصر، وأرشفة الأحكام والكتب في شكل رقمي ليصبح نافذة للقضاة ،وتيسيرا على المتقاضين في متابعة طعونهم.

كما أطلق رئيس محكمة النقض بمناسبة زيارة الوفد الشقيق مدونة السلوك القضائي لتكون نبراساً للقاضي في مجاله، وتتضمن المدونة القواعد المنظمة لسلوك القضاة والموضحة لأسس مسالكهم المهنية والاجتماعية والأخلاقية، ذلك أن الأخلاق أساس النزاهة في عمل القاضي.

واختتم الغايش الكلمة بالإعلان عن استعداد محكمة النقض للإنتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، داخل أول مجمع يحتضن كافة الجهات والهيئات القضائية- مدينة العدالة- والتي ستكون نقطة مضيئة في الجمهورية الجديدة تكفل للمواطنين صون حقوقهم.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات بين البلدين ، واختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية وتبادل الجانبان الدروع التذكارية تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين.