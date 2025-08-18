قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة
لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري
بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض
برلمانية: زيارة الوفد المصري الفلسطيني لمعبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للتهجير
برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلال استقباله وفدا قضائيا إماراتيا.. رئيس محكمة النقض يطلق مدونة السلوك القضائي

الزيارة
الزيارة
محمد عبدالله

استقبل القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم، وفداً قضائياً من دولة الإمارات برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة، رئيس مجلس القضاء والوفد المرافق له .


وصاحب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وفداً قضائياً رفيع المستوى ضم كل من القاضي د. محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء فى إمارة الشارقة، والمستشار د. منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية في إمارة الشارقة، القاضي أحمد عبد الله الملا، رئيس محكمة النقض فى إمارة الشارقة ، المستشار أنور أمين الرمودى، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة فى إمارة الشارقة، والقاضي د. سلامة سالم الكُتُبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي فى إمارة الشارقة ، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طُليعة، رئيس المحاكم الإستئنافية فى إمارة الشارقة، والقاضي د. عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الإبتدائية فى إمارة الشارقة، والشيخ فيصل بن على المُعلا أمين عام مجلس القضاء الأعلى فى إمارة الشارقة .  

وحضر اللقاء النائب العام المستشار محمد شوقى ، والقاضي عبد الاخر المُلقب فواز إبراهيم، رئيس محكمة إستئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى ، والقاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد هلالى نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض، والقاضي معتز مبروك مدير نيابة النقض، والقاضي سمير عبد المنعم نائب رئيس محكمة النقض مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض ، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، و القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والقاضي حسام الجيزاوي، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى .

وبدأت مراسم الزيارة باستقبال القاضي عاصم الغايش للوفد القضائي في مكتبة محكمة النقض والتي تعد مركزاً قانونياً متكاملاً، تجمع ما بين المحتوى الورقي والرقمي، وتعتبر من أهم وأعرق المكتبات القانونية في مصر والشرق الأوسط، كما تلعب دورًا حيويًا في دعم العمل القضائي والقانوني.

واستهلت مراسم الاستقبال بكلمة للقاضي الدكتور محمود نجيب نائب رئيس محكمة النقض، تلا ذلك عرض فيديو تسجيلي عن تاريخ إنشاء محكمة النقض المصرية وعرض مجموعة من الكتب التاريخية بالمكتبة.

وعقب ذلك ألقى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي كلمة عبر خلالها عن سعادته بالزيارة مشيداً بدور محكمة النقض المصرية في إرساء مبادئ العدالة.

من جانبه ألقى القاضي عاصم الغايش كلمة عبر فيها عن امتنانه بهذه الزيارة الكريمة، مرحباً بالوفد الكريم في بلدهم أرض الكنانة داخل حرم دار القضاء العالي.

واستعرض دور محكمة النقض وقضاتاها، كما عرض ما لمسته محكمة النقض من تطور رقمي بدأ بإطلاق موقع المحكمة الالكتروني لمواكبة متطلبات العصر، وأرشفة الأحكام والكتب في شكل رقمي ليصبح نافذة للقضاة ،وتيسيرا على المتقاضين في متابعة طعونهم.

كما أطلق رئيس محكمة النقض بمناسبة زيارة الوفد الشقيق مدونة السلوك القضائي لتكون نبراساً للقاضي في مجاله، وتتضمن المدونة القواعد المنظمة لسلوك القضاة والموضحة لأسس مسالكهم المهنية والاجتماعية والأخلاقية، ذلك أن الأخلاق أساس النزاهة في عمل القاضي.

واختتم الغايش الكلمة بالإعلان عن استعداد محكمة النقض للإنتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، داخل أول مجمع يحتضن كافة الجهات والهيئات القضائية- مدينة العدالة- والتي ستكون نقطة مضيئة في الجمهورية الجديدة تكفل للمواطنين صون حقوقهم.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات بين البلدين ، واختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية وتبادل الجانبان الدروع التذكارية تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين.

محكمة النقض وفداً قضائياً من دولة الإمارات مجلس القضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

سعد الصغير

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

أحمد كمال مساعدًا لوزير التموين

أحمد كمال مساعدًا لوزير التموين والتجارة الداخلية

حسن عبد الله

لماذا جدد الرئيس الثقة في حسن عبد الله للمرة الرابعة.. تفاصيل

بالصور

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

للاستمتاع بفوائده.. طرق للوقاية من أضرار التكييف

تكييف
تكييف
تكييف

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

تويوتا بريوس
تويوتا بريوس
تويوتا بريوس

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد