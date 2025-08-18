قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة
لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري
بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض
برلمانية: زيارة الوفد المصري الفلسطيني لمعبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للتهجير
برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضياء رشوان: مقترح وقف إطلاق النار فرصة كبيرة لإسرائيل من أجل إيقاف تداعيات غير مسبوقة داخلها

ضياء رشوان
ضياء رشوان
عادل نصار

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ إسرائيل لديها فرصة كبيرة لإيقاف تداعيات غير مسبوقة داخل الكيان الإسرائيلي مجتمعيا وسياسيا، إذ تشهد تمزقات شديدة ولا تستطيع أن تصل إلى الأهداف التي حددها رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال عامين.

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وبالتالي، الفرصة متاحة للتخلص من كل هذا والابتعاد عن الأهداف غير الواقعية التي لن يمكن ولم يمكن تحقيقها، وبالتالي، فإن الحكومة الإسرائيلية محاطة الآن بظروف داخلية، سواء داخل التحالف اليميني الحاكم أو من المعارضة الإسرائيلية أو من الشارع الإسرائيلي أو من الجيش الإسرائيلي الذي نعلم جميعا أن رئيس أركانه لم يكن موافقا على خطة احتلال غزة التي طُرحت من الكابينت، لكنه أضطر إلى تنفيذها بعد موافقة رئيس الوزراء".

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: "ومن ثم، فإن هذه الفرصة موجودة لدى إسرائيل بشكل يمكن قبوله، يبقى كيف يمكن لنتنياهو أن يتعامل مع حلفائه وشركائه، وبخاصة اليمين المتطرف الذين نعلم أنهم ضد أي تسوية يسمونها (جزئية)، وأنهم مع استمرار الحرب، وأظن أنه في هذا الوقت بالتحديد قد يكون هناك تدخلات قوية من الرئيس ترامب من أجل إنفاذ الموافقة والاتفاق، وإنقاذ نتنياهو من مصيره القضائي الذي يخشى منه، وسبق للرئيس ترامب أن أعلن بأنه طالب بالتعامل عن طريق العفو القانوني مع نتنياهو في القضية المنظورة أمام المحاكم، وربما تكون هذه اللحظة هي لحظة التسوية الشاملة، أي أن الموافقة عليها تستلزم تدخل الرئيس الأمريكي".

وواصل: "حماس تتحدث عن أنها تسعى لهذا من أجل إيقاف الدم، إيقاف الدم مهمة أساسية الآن، إنقاذ الغزيين والفلسطينيين في غزة من الجوع مهمة أساسية، التفرغ لمقاومة ومواجهة ما يحدث في الضفة الغربية عبر جسد فلسطيني يعني متماسك أيضاً مهمة أساسية، ومن ثم أنا أظن أن هذا الاتفاق بهذه الطريقة وبعد الموافقة الفلسطينية التامة عليه، هو الآن يضع الكرة كما قلت سابقاً في الملعب الإسرائيلي".

وأتم: "وأنا أظن أن إسرائيل سيكون عندها صعوبة في رفض هذا الاتفاق لأنها كانت دائماً في رفض الاتفاقات السابقة والاقتراحات السابقة تعتمد وتعلن وتروج أن الطرف الفلسطيني هو الذي رفض، الآن إسرائيل هي التي عليها أن تقبل أو عليها أن ترفض".

ضياء رشوان إسرائيل الكيان الإسرائيلي المعارضة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

سعد الصغير

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط

أسيوط .. رفع درجة الاستعداد لمواجهة نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة

صورة أرشيفية

انفراجة في الأسواق المصرية.. تخفيضات تصل إلى 50% على الغذاء والأجهزة الكهربائية.. خبير يوضح

وزير الثقافة

وزير الثقافة يشهد احتفالية الأزهر بمسابقة “ثقافة بلادي” في موسمها الثاني تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ويكرم الفائزين

بالصور

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

للاستمتاع بفوائده.. طرق للوقاية من أضرار التكييف

تكييف
تكييف
تكييف

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

تويوتا بريوس
تويوتا بريوس
تويوتا بريوس

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد