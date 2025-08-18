ضياء رشوان: مقترح وقف إطلاق النار فرصة كبيرة لإسرائيل من أجل إيقاف تداعيات غير مسبوقة داخلها

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ إسرائيل لديها فرصة كبيرة لإيقاف تداعيات غير مسبوقة داخل الكيان الإسرائيلي مجتمعيا وسياسيا، إذ تشهد تمزقات شديدة ولا تستطيع أن تصل إلى الأهداف التي حددها رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال عامين.

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وبالتالي، الفرصة متاحة للتخلص من كل هذا والابتعاد عن الأهداف غير الواقعية التي لن يمكن ولم يمكن تحقيقها، وبالتالي، فإن الحكومة الإسرائيلية محاطة الآن بظروف داخلية، سواء داخل التحالف اليميني الحاكم أو من المعارضة الإسرائيلية أو من الشارع الإسرائيلي أو من الجيش الإسرائيلي الذي نعلم جميعا أن رئيس أركانه لم يكن موافقا على خطة احتلال غزة التي طُرحت من الكابينت، لكنه أضطر إلى تنفيذها بعد موافقة رئيس الوزراء".

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: "ومن ثم، فإن هذه الفرصة موجودة لدى إسرائيل بشكل يمكن قبوله، يبقى كيف يمكن لنتنياهو أن يتعامل مع حلفائه وشركائه، وبخاصة اليمين المتطرف الذين نعلم أنهم ضد أي تسوية يسمونها (جزئية)، وأنهم مع استمرار الحرب، وأظن أنه في هذا الوقت بالتحديد قد يكون هناك تدخلات قوية من الرئيس ترامب من أجل إنفاذ الموافقة والاتفاق، وإنقاذ نتنياهو من مصيره القضائي الذي يخشى منه، وسبق للرئيس ترامب أن أعلن بأنه طالب بالتعامل عن طريق العفو القانوني مع نتنياهو في القضية المنظورة أمام المحاكم، وربما تكون هذه اللحظة هي لحظة التسوية الشاملة، أي أن الموافقة عليها تستلزم تدخل الرئيس الأمريكي".

وواصل: "حماس تتحدث عن أنها تسعى لهذا من أجل إيقاف الدم، إيقاف الدم مهمة أساسية الآن، إنقاذ الغزيين والفلسطينيين في غزة من الجوع مهمة أساسية، التفرغ لمقاومة ومواجهة ما يحدث في الضفة الغربية عبر جسد فلسطيني يعني متماسك أيضاً مهمة أساسية، ومن ثم أنا أظن أن هذا الاتفاق بهذه الطريقة وبعد الموافقة الفلسطينية التامة عليه، هو الآن يضع الكرة كما قلت سابقاً في الملعب الإسرائيلي".

وأتم: "وأنا أظن أن إسرائيل سيكون عندها صعوبة في رفض هذا الاتفاق لأنها كانت دائماً في رفض الاتفاقات السابقة والاقتراحات السابقة تعتمد وتعلن وتروج أن الطرف الفلسطيني هو الذي رفض، الآن إسرائيل هي التي عليها أن تقبل أو عليها أن ترفض".