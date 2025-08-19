مؤلف سفاح التجمع يرد على مقاضاة عائلة كريم لصناع الفيلم |خاص

رد المؤلف محمد صلاح العزب علي قرار عائلة كريم المعروف إعلامياً ب سفاح التجمع " بمقاضاة صناع الفيلم كونه يتناول القضية ، مع المطالبة بوقف عرضه و منع استخدام أي صور أو تفاصيل تخص حياة كريم و أسرته.

قال محمد صلاح العزب في تصريحات لصدى البلد: “أنا مليش علاقة برأي حد في الفيلم أو اعتراض حد انا بعمل فيلم اسمه سفاح التجمع ، و ده سيناريو مستقل بذاته و ملوش علاقه بأي وقائع حصلت ، انا مكمل شغلي أن شاء الله و الفيلم باذن الله هيتصور و يتعرض”.

يذكر أن نشر محمد صلاح العزب، صور عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" من كواليس تصوير اول أيام فيلمه الجديد" سفاح التجمع".

وعلق علي الصور قائلًا: من أول يوم تصوير فيلم سفاح التجمع ، إنتاج أحمد السبكي، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.



كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن بطولته لفيلم سينمائي جديد يحمل عنوان “سفاح التجمع”، من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

وشارك احمد الفيشاوي البوستر الدعائي الأول للفيلم عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "انتظروا كريم في سفاح التجمع"، كاشفًا من خلاله عن الشخصية التي سيجسدها في العمل.