عرض سائق أوبر على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة

أمرت جهات التحقيق المختصة، بعرض سائق أوبر المتهم بالقيادة تحت تأثير مخدر البودر في المطرية، على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي غير متزن وتبدو عليه آثار تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.

أمكن الفحص تحديد وضبط السيارة «سارية التراخيص» وقائدها سائق، وهو الظاهر بمقطع الفيديو يعمل بأحد تطبيقات النقل الذكي مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وبمواجهته اعترف بتعاطيه مادة «البودر» المخدرة خلال اصطحابه لأحد الأشخاص في إحدى الرحلات بنطاق محافظة القاهرة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.