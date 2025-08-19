قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
مصدر أمني سوري: مصرع عنصرين من الأمن الداخلي برصاص مجهولين

سوريا
البهى عمرو

كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني سوري، يؤكد مقتل عنصرين من الأمن الداخلي برصاص مجهولين في مدينة طرطوس.


وجاء أن منفذي عملية إطلاق النار لاذوا بالفرار والجهات المختصة تعمل على تحديد هويتهم لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.


وفي وقت سابق شهدت مدينة حلب شمالي سوريا، حادثة أمنية خطيرة بعد انفجار حزام ناسف كان يرتديه شخص مجهول الهوية في حي الميسر، ما أدى إلى مقتله على الفور دون أن يسفر الحادث عن إصابات بين المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر في مديرية الأمن الداخلي بحلب، أن "انفجار الحزام الناسف الذي كان يرتديه شخص مجهول تسبب بمقتله، بينما تعمل الجهات المختصة حالياً على تحديد هويته والجهة التي تقف خلف الحادث".


وفي التفاصيل، ذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع قرب فرن الوحدة في حي الميسر، حيث فوجئ الأهالي بدوي انفجار قوي تبعه مشهد مأساوي لجثة المنفذ وقد تمزقت إلى نصفين.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الحادث لم يسفر عن إصابات إضافية في صفوف المدنيين الذين تواجدوا في محيط الانفجار.

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان سلسلة العمليات الإرهابية التي شهدتها مدينة حلب في السنوات الماضية، خصوصاً تلك التي نفذتها خلايا نائمة تابعة لتنظيم "داعش".

ففي منتصف مايو الماضي، تمكنت قوات الأمن السورية من تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بالتنظيم، كانت تخطط لشن هجمات داخل المدينة، وضبطت بحوزتها عدة أحزمة ناسفة ومتفجرات معدة للاستخدام.

