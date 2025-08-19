محافظ الجيزة يعاقب مسئولين بحي الهرم لتقاعسهم عن تنفيذ إزالة لمخالفات بناء

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قراراً بمجازاة عدد من مسؤولي حي الهرم وذلك لتقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار إزالة لمخالفات بنائية بمنطقة فيصل.

وشملت الجزاءات مدير إدارة التنظيم بحي الهرم، ومسؤول مضبطة الإزالات، ووكيل إدارة المرافق، ومدير المتابعة الميدانية، ومدير الإشغالات، إضافة إلى فني التنظيم، وذلك لعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة فور صدوره وإثباته وفقاً للقانون.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية، مشدداً على ضرورة التعامل الحاسم مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية.

وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار فرض الانضباط الإداري وتفعيل مبدأ المحاسبة، موجهاً رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني المستمر والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.