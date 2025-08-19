قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: الدولة أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
محافظات

محافظ الجيزة يعاقب مسئولين بحي الهرم لتقاعسهم عن تنفيذ إزالة لمخالفات بناء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قراراً بمجازاة عدد من مسؤولي حي الهرم وذلك لتقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار إزالة لمخالفات بنائية بمنطقة فيصل.

وشملت الجزاءات مدير إدارة التنظيم بحي الهرم، ومسؤول مضبطة الإزالات، ووكيل إدارة المرافق، ومدير المتابعة الميدانية، ومدير الإشغالات، إضافة إلى فني التنظيم، وذلك لعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة فور صدوره وإثباته وفقاً للقانون.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية، مشدداً على ضرورة التعامل الحاسم مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية.

وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار فرض الانضباط الإداري وتفعيل مبدأ المحاسبة، موجهاً رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني المستمر والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق

