قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الإسماعيلي يثور: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية للدراويش ونُطالب بالمساواة بين الأندية
أخطاء شائعة في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة .. احترس الوقوع فيها
إعادة الرهائن وسراح الأسرى.. المبعوث الأمريكي «ويتكوف» : الحرب في غزة يجب أن تتوقف
أمير هشام: بيان وزارة الإسكان «مُصيبة سودا».. وننتظر رد الزمالك لتوضيح الأمور
من لم يصل الفجر اليوم .. حل واحد يُنجيّه من 20 مصيبة مُحققة
اليوم.. اختبار صعب لطلاب العلمي والأدبي بامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة | اعرف بكام
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-8-2025 والقنوات الناقلة
رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه
لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم
سعر الذهب اليوم 20-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعميق الشراكة المصرية اليابانية .. فرص للتعاون والتنمية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
أ ش أ

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عُمق العلاقات بين القاهرة وطوكيو، معربّا عن تقديره للعلاقات المصرية اليابانية التي تعد علاقات تاريخية ممتدة على المستويين الحكومي والشعبي، كما أعرب عن تطلعه إلى تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يويتشيرو كوجا، أمس الثلاثاء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد أبو بكر سفير مصر في اليابان، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، وجون كاروبي رئيس الجانب الياباني لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، وذلك قبيل انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني بالعاصمة اليابانية طوكيو.

العلاقات المصرية اليابانية ممتدة منذ عهد النهضة اليابانية

كما أكد رئيس الوزراء تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعلاقات المصرية اليابانية، وتأكيده الدائم على أهمية تعزيز العلاقات مع اليابان وتطلعه لتطويرها إلى آفاق أرحب.


وقال مدبولي إن العلاقات المصرية اليابانية ممتدة منذ عهد النهضة اليابانية، مشيرًا إلى أن الجانبين دائمًا على تواصل ومشاركة للخبرات، مشيدا في هذا السياق باجتهاد وانضباط الشعب الياباني لتحقيق نهضة بلاده الحالية.


وخلال اللقاء، رحّب وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بالدكتور مصطفى مدبولي في أول زيارة له إلى اليابان، منوهًا بتطلع بلاده لتوثيق العلاقات مع القاهرة في مختلف المجالات، وأن تكون اليابان شريكًا يُعتمد عليه بالنسبة لمصر، وأشار إلى وجود مجالات عديدة للتعاون المشترك بين الجانبين، معربًا عن تطلعه للتعاون مع مصر في مجال التعليم، باعتبار أن له دورا مهما في تحقيق النهضة والتنمية.

مجلس الوزراء القاهرة طوكيو الدكتور مصطفى مدبولي القاهرة وطوكيو السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

محمد الشناوي

مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

محمد الشناوى

النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

ترشيحاتنا

نهضة العذراء مريم

نهضة العذراء ورسامة شمامسة بكنيسة الملاك ميخائيل بأبو المطامير

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

البابا تواضروس يشهد تخريج دفعة جديدة من دبلوم العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية

تكيف

كيفية حماية التكييف من الانفجار في فصل الصيف.. اعرف الطريقة

بالصور

تحذير: مخاطر استخدام المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف .. اعرف الأضرار

ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟

لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم

ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟
ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟
ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟

طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية

فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع
فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع
فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع

ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم بدقة تتجاوز 87%.. أطباء يوضحون الفوائد والحدود

ابتكار ثوري لكن لا يغني عن اللسان الطبيعي
ابتكار ثوري لكن لا يغني عن اللسان الطبيعي
ابتكار ثوري لكن لا يغني عن اللسان الطبيعي

فيديو

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد