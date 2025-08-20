تعميق الشراكة المصرية اليابانية .. فرص للتعاون والتنمية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عُمق العلاقات بين القاهرة وطوكيو، معربّا عن تقديره للعلاقات المصرية اليابانية التي تعد علاقات تاريخية ممتدة على المستويين الحكومي والشعبي، كما أعرب عن تطلعه إلى تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يويتشيرو كوجا، أمس الثلاثاء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد أبو بكر سفير مصر في اليابان، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، وجون كاروبي رئيس الجانب الياباني لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، وذلك قبيل انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني بالعاصمة اليابانية طوكيو.

العلاقات المصرية اليابانية ممتدة منذ عهد النهضة اليابانية

كما أكد رئيس الوزراء تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعلاقات المصرية اليابانية، وتأكيده الدائم على أهمية تعزيز العلاقات مع اليابان وتطلعه لتطويرها إلى آفاق أرحب.



وقال مدبولي إن العلاقات المصرية اليابانية ممتدة منذ عهد النهضة اليابانية، مشيرًا إلى أن الجانبين دائمًا على تواصل ومشاركة للخبرات، مشيدا في هذا السياق باجتهاد وانضباط الشعب الياباني لتحقيق نهضة بلاده الحالية.



وخلال اللقاء، رحّب وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بالدكتور مصطفى مدبولي في أول زيارة له إلى اليابان، منوهًا بتطلع بلاده لتوثيق العلاقات مع القاهرة في مختلف المجالات، وأن تكون اليابان شريكًا يُعتمد عليه بالنسبة لمصر، وأشار إلى وجود مجالات عديدة للتعاون المشترك بين الجانبين، معربًا عن تطلعه للتعاون مع مصر في مجال التعليم، باعتبار أن له دورا مهما في تحقيق النهضة والتنمية.