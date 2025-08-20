قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
اتحاد الكرة يهنئ صلاح بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز
القاهرة الإخبارية: مصر تجهّز مئات الشاحنات يوميًا.. والاحتلال مستمر في «هندسة التجويع»|فيديو
دبلوماسي فلسطيني سابق: إسرائيل تعيش أزمة داخلية على المستويين السياسي والأمني
انطلاق القافلة التاسعة عشرة من "زاد العزة" إلى قطاع غزة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: سول تعاني من «ازدواجية الشخصية»
بالتوسط للسلام بين روسيا وأوكرانيا.. ترامب: أريد «دخول الجنة» إن أمكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر والهند .. شراكة استراتيجية نحو التكامل الصناعي

كامل الوزير
كامل الوزير
أ ش أ

أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند وأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم التكامل الصناعي.

ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل- خلال لقائه مع سوريش كى ريدي سفير الهند بالقاهرة- بكافة الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، ومنها الشركات الهندية الجادة الراغبة في المشاركة في المشروعات الصناعية والاستثمارية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالي الصناعة والنقل، وذلك في إطار جهود وزارتي الصناعة والنقل لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد في مصر.

فيما أكد سوريش كى ريدي، أن مصر تمثل بوابة استراتيجية إلى إفريقيا وأوروبا، وتتمتع باقتصاد ديناميكي يتيح فرصًا كبيرة للشركات الهندية للاستثمار والتوسع، مشيراً إلى أن الشركات الهندية القائمة في مصر يصل حجم استثماراتها إلى 3.5 مليار دولار، كما أن لديها خططًا توسعية في عدد من القطاعات، أبرزها المجالات الصناعية واللوجستيات والمواني والطاقة المتجددة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ملامح المناخ الاستثماري الواعد في مصر والإجراءات الإيجابية التي نفذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة والمستثمرين المحليين والدوليين. 

ونوه سفير الهند بالقاهرة، بأن رؤساء الشركات الهندية العاملة في مصر قد أشادوا بهذه الإجراءات وبالآليات التي تنفذها الحكومة المصرية لإزالة أي تحديات بشكل فوري. وقال إن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الهندية لضخ استثمارات جديدة في مصر وإقامة مصانع جديدة بها والانطلاق منها إلى السوق الأوروبي، معربا عن ترحيبه بكافة الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب لمقابلته مباشرة وعرض مطالبهم ومقترحاتهم.

وأعرب سفير الهند بالقاهرة، عن تطلع حكومة بلاده لاستقبال وزير الصناعة والنقل في الهند، للالتقاء بالمسؤولين المعنيين وبحث سبل تطوير وتعميق العلاقات الثنائية لاستغلال طاقات البلدين، فضلاً عن الالتقاء برؤساء وكبريات الشركات الهندية ومحافل رجال الأعمال وعرض الفرص الصناعية والاستثمارية في مصر. 
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير دعوته لسفير الهند والمستثمرين الهنود لحضور معرض "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" في نوفمبر 2025، مؤكدا أن مصر تفتح أبوابها لكل الاستثمارات الجادة، وأن تعزيز التعاون الصناعي مع الهند يمثل أولوية استراتيجية، ويعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني ورفع قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعود بالنفع على الجانبين ويخلق فرصًا واعدة للنمو والاستثمار المشترك.

كامل الوزير مجلس الوزراء الشراكات الاقتصادية مصر والهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

محمد الشناوى

النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

جانب من تنفيذ قرار سحب ارض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر

ترشيحاتنا

الكوكي مدير فني المصري

نبيل الكوكي: «المصري» لعب من أجل الفوز فقط والخروج بنقطة أمام بطل أفريقيا ليس سيئًا

مواقيت الصلاة فى أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 20-8-2025

افتتاح أقسام جديدة للعناية المركزة بمستشفى الصدر والجامعة

«حبشي» يوجّه بإعداد خريطة صحية متكاملة لمحافظة بورسعيد وتنسيق نطاقات الخدمة الطبية جغرافيًا |فيديو

بالصور

بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل البطاطس المقرمش في المنزل

طريقة عمل مخلل البطاطس
طريقة عمل مخلل البطاطس
طريقة عمل مخلل البطاطس

تحذير: مخاطر استخدام المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف .. اعرف الأضرار

ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟

لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم

ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟
ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟
ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟

طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية

فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع
فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع
فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد