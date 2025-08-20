مصر والهند .. شراكة استراتيجية نحو التكامل الصناعي

أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند وأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم التكامل الصناعي.

ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل- خلال لقائه مع سوريش كى ريدي سفير الهند بالقاهرة- بكافة الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، ومنها الشركات الهندية الجادة الراغبة في المشاركة في المشروعات الصناعية والاستثمارية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالي الصناعة والنقل، وذلك في إطار جهود وزارتي الصناعة والنقل لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد في مصر.

فيما أكد سوريش كى ريدي، أن مصر تمثل بوابة استراتيجية إلى إفريقيا وأوروبا، وتتمتع باقتصاد ديناميكي يتيح فرصًا كبيرة للشركات الهندية للاستثمار والتوسع، مشيراً إلى أن الشركات الهندية القائمة في مصر يصل حجم استثماراتها إلى 3.5 مليار دولار، كما أن لديها خططًا توسعية في عدد من القطاعات، أبرزها المجالات الصناعية واللوجستيات والمواني والطاقة المتجددة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ملامح المناخ الاستثماري الواعد في مصر والإجراءات الإيجابية التي نفذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة والمستثمرين المحليين والدوليين.

ونوه سفير الهند بالقاهرة، بأن رؤساء الشركات الهندية العاملة في مصر قد أشادوا بهذه الإجراءات وبالآليات التي تنفذها الحكومة المصرية لإزالة أي تحديات بشكل فوري. وقال إن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الهندية لضخ استثمارات جديدة في مصر وإقامة مصانع جديدة بها والانطلاق منها إلى السوق الأوروبي، معربا عن ترحيبه بكافة الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب لمقابلته مباشرة وعرض مطالبهم ومقترحاتهم.

وأعرب سفير الهند بالقاهرة، عن تطلع حكومة بلاده لاستقبال وزير الصناعة والنقل في الهند، للالتقاء بالمسؤولين المعنيين وبحث سبل تطوير وتعميق العلاقات الثنائية لاستغلال طاقات البلدين، فضلاً عن الالتقاء برؤساء وكبريات الشركات الهندية ومحافل رجال الأعمال وعرض الفرص الصناعية والاستثمارية في مصر.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير دعوته لسفير الهند والمستثمرين الهنود لحضور معرض "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" في نوفمبر 2025، مؤكدا أن مصر تفتح أبوابها لكل الاستثمارات الجادة، وأن تعزيز التعاون الصناعي مع الهند يمثل أولوية استراتيجية، ويعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني ورفع قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعود بالنفع على الجانبين ويخلق فرصًا واعدة للنمو والاستثمار المشترك.