منتخب شباب الطائرة يتوجه إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم

غادرت بعثة المنتخب الوطنى للشباب للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، صباح اليوم الثلاثاء، إلى دولة الصين للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجاري.

ويترأس البعثة اللواء خالد أبو زينة، وتضم الجهاز الفني المكون من: أحمد سمير، المدير الفني، وحسام الدين شعراوي، المدرب العام، وأحمد النبوي، المحلل الفني، وسامح نور الدين، أخصائي التأهيل والإصابات.

كما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: حمزة حمدي الصافي، وآسر حسام عاطف، ومحمود إبراهيم عبد الباقي، ومالك نور الدين، وأحمد رضا محمد، وصلاح محمد صلاح الدين، ومازن شريف عبد الفتاح، وياسين علي يحيى، وحازم محمد كمال، وإبراهيم عادل عبد المقصود، ويوسف أحمد محمد، وأحمد يوسف سعد.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن المنتخب استعد جيدًا قبل السفر إلى الصين، موضحًا أن منتخبنا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة.

وقال قمر: "نأمل أن يوفق منتخب الشباب في تقديم عروض قوية وأداء يليق باسم مصر أمام المنتخبات العالمية العريقة المشاركة في البطولة".

من جانب آخر، يواصل منتخب الناشئين تحت 19 عامًا عروضه القوية في البطولة العربية المقامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره اللبناني بثلاثة أشواط نظيفة (3-0)، في ثاني مبارياته ضمن منافسات البطولة، التي تستمر خلال الفترة من 14 حتى 26 أغسطس الجاري .

وأثبت شباب الفراعنة جاهزيتهم الكبيرة لمواصلة المشوار بثبات نحو المنافسة على اللقب العربي، بعدما قدموا أداءً مميزًا يعكس حجم الإعداد الجيد والطموح لتحقيق إنجاز جديد للكرة الطائرة المصرية.

ويستعد المنتخب لمبارياته المقبلة بمعنويات مرتفعة، وسط دعم كامل من الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الذي يهدف إلى مواصلة النجاحات على مختلف المستويات.