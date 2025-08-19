محافظ المنوفية يوجه بالإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية وخدمة المواطنين

ترأس اليوم ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا موسعاً لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية، بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية .

وذلك لدفع منظومة العمل، وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة، وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

واستهل محافظ المنوفية، اجتماعه بالتأكيد على المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق المراكز والمدن ، وتم مناقشة واستعراض الموقف الحالي لعدد من ملفات العمل بمنظومات التقنين والتصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية ، مشروعات الخطة الاستثمارية.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لدفع وتيرة العمل ، والانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة .

وأكد نائب محافظ المنوفية ، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ جارى العمل على قدم وساق لإنجاز تلك الملفات، كونها تقع على رأس منظومة العمل وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر ، بما يلبى احتياجاتهم ومتطلباتهم بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لكافة مواقع العمل لرفع نسب معدلات الأداء والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية ، وتذليل العقبات تحقيقاً للصالح العام وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام ، السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.