محافظات

7 مشروعات طرق تنموية جديدة لربط التجمعات بمرسي مطروح

رصف التجمعات بمرسي مطروح
رصف التجمعات بمرسي مطروح
ايمن محمود

أكد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح اعتماد مخطط جهاز  التعمير  لطرح  7  طرق تنموية بخطة 2025/2026 للتجمعات شرق وغرب بالمدينة لربط التجمعات بالطرق الرئيسية بمدينة مرسى مطروح التى ستتم بمعرفه جهاز التعمير.

وأضاف أن ذلك يأتى  فى إطار التعاون المشترك بين جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى برئاسة الدكتور اللواء أمون مرتضى، ومدينة مرسي مطروح.

وأعلن اللواء محمد صحصاح عن ال 7 مشروعات التي سيتم ربط التجمعات بالطريق الرئيسية بمدينة مرسى مطروح وهي العمدة جبريل الدبابسه وادى الرمل ، تجمع ابوسيف وادى الرمل ، اللحامه طريق مطروح سيوه  ، شوشاطه وادى الرمل ، تجمع حتيته قرية علوش الدائرى ، تجمع اولاد مبروك جمعية القصابه قرية مرقيق ، تجمع فرج ابوبكر جوده الزيات .

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح الشكر والتقدير للدكتور اللواء أمون مرتضي رئيس جهاز التعمير الساحل الشمالى الغربى علي الجهود المبذولة والتعاون المشترك وإدراج مشروعات تنموية وربطها بالطريق الرئيسية بمركز ومدينة مرسي مطروح لخدمة أهالينا بالتجمعات البعيدة في قلب الصحراء.

وتابع رئيس المدينة مشروعات الخطة الاستثمارية المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، انه جاري طرح مشروعات الخطة الاستثمارية 2025/2026 وهي استكمال رصف تطوير شوارع الكيلو 2 خلف الموقف حتي مسجد بلال بن رباح بالكيلو 4 بطول 20 كم طرق رصف ، مشروع استكمال كوبري روميل ، وتطوير مبني الوحدة المحلية لرأس الحكمة ، انشاء مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ، واستكمال مخطط توسعة وتطوير الشوارع ،بإجمالي رصف 100 كم بعلم الروم والريفية بعد الانتهاء من مد البنية التحتية ، تحت إشراف مديرية الطرق .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف ومشروعات البنية التحتية بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويناشد رئيس مدينة مرسي مطروح سكان المناطق السكنية بالحفاظ علي مشروعات الرصف الحضارية التي تليق بنا ، والا سيتم تعرض المتسبب في اتلاف أعمال الرصف للمسئولة القانونية ، مؤكدا أن مجلس المدينة يعمل علي خدمة أهالى مطروح ، للارتقاء بكافة الخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في اطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانه المدينة السياحية العريقة .

