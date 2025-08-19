الأنبا يوسف يترأس صلوات صوم العذراء بكاتدرائية أم النعم بأبوقرقاص

تحت رعاية الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلوات رياضة صوم السيدة العذراء، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص البلد.

صوم العذراء مريم

شارك في الصلوات القمص يونان إستمالك، والأب يوساب أيوب، راعيا الكنيسة، حيث تضمن اليوم الفقرات الروحية المختلفة.

كما ألقى صاحب النيافة تأملًا روحيًا للحاضرين حول "الصلاة"، وكيف يجب أن يكون لدينا معرفة حقيقية بالله لكي نصلي.

وأشار الأب المطران إلى ضرورة الانتظار، والصبر، والمثابرة في معايشة الصلاة، فهذا ما عاشته العذراء مريم، فهي مصلية حقيقية، فمنها نتعلم كيف نصلي بصمت واتضاع وصبر.