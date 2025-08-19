قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يزور ماليزيا استعدادًا لافتتاح أول فرع للجامعة

رئيس جامعة الإسكندرية يزور ماليزيا
رئيس جامعة الإسكندرية يزور ماليزيا
أحمد بسيوني

أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بزيارة رسمية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، تمهيدًا لافتتاح فرع الجامعة في ماليزيا، المقرر أن يبدأ الدراسة به عام 2026.

شهدت الزيارة سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مجلس إدارة الشركة المستضيفة للفرع، لمناقشة التفاصيل التنفيذية واللوجستية، وآليات القبول والتسجيل، بالإضافة إلى تصميم البرامج الأكاديمية بما يواكب أحدث المعايير العالمية.

قنصوة في جولة تفقدية في المقر الجديد للفرع

كما قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية في المقر الجديد للفرع، والذي يضم قاعات دراسية ومعامل بحثية ومختبرات متطورة ومرافق تعليمية وترفيهية متكاملة، بما يضمن بيئة تعليمية وبحثية على أعلى مستوى.

قنصوة يلتقي نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير التعليم العالي ووزير التعليم المهني 

وعلى هامش الزيارة، التقى الدكتور قنصوه نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير التعليم العالي ووزير التعليم المهني لماليزيا، حيث تم استعراض البرامج الأكاديمية والمهنية المزمع طرحها، مع التأكيد على توافقها مع أولويات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل الماليزي والإقليمي.

برامج مزدوجة تمنح الخريجين شهادات من جامعة الإسكندرية 

كما تمت الإشارة إلى الطابع الدولي للفرع من خلال برامج مزدوجة تمنح الخريجين شهادات من جامعة الإسكندرية وجامعات عالمية مرموقة، بما يعزز من فرصهم التنافسية في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

وفى لقاء مع رئيس هيئة الإعتماد الماليزية، ناقش رئيس الجامعة آليات اعتماد البرامج التي سيتم طرحها بما يتوافق مع المعايير المحلية والإقليمية والدولية، مما يمنح خريجي الفرع ميزات تنافسية عالمية.

وأكد الدكتور قنصوة أن افتتاح فرع جامعة الإسكندرية فى ماليزيا يعكس الدور الريادي للجامعة كصرح أكاديمي وبحثي عالمي، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تدويل التعليم المصري وتعزيز تصديره وفتح آفاق جديدة للتعليم العالي العابر للحدود.

الاسكندرية ماليزيا جامعة الإسكندرية عبد العزيز قنصوه فرع الجامعة

