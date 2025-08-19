قرار ترامب ضد الإخوان| تحوّل استراتيجي في معركة واشنطن مع الإسلام السياسي.. خبير يعلق

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بمنع محاولات لجوء أو هجرة أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى الولايات المتحدة. القرار لم يكن مجرد إجراء إداري يخص ملفات الهجرة، بل اعتبره خبراء إشارة سياسية قوية تحمل دلالات أبعد من حدود الداخل الأمريكي، وتمتد إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة وصراع القوى الإقليمية مع تيارات الإسلام السياسي.

مواجهة مباشرة مع جماعة الإخوان

أوضح اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن الإدارة الأمريكية في عهد ترامب وضعت مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها، ورأت في الإخوان تهديداً مباشراً لمصالحها وحلفائها في المنطقة. فالجماعة، بحسب التقديرات الأمريكية، لم تكن مجرد كيان سياسي، بل شبكة واسعة من المصالح والعلاقات العابرة للحدود، تستغل الخطاب السياسي والدعوي كغطاء لتعزيز نفوذها.

قرار يتجاوز حدود الهجرة

أكد السيد أن ما صدر عن واشنطن لم يكن مجرد تضييق قانوني على طلبات اللجوء، بل رسالة سياسية بامتياز. فالقرار عكس رغبة الإدارة في وضع الجماعة في خانة القوى المرتبطة بالتطرف والعنف، وإرسال تحذير واضح بأن زمن التغاضي عن أنشطة الإخوان قد انتهى.

صدى إقليمي ودعم عربي

يرى الخبير الاستراتيجي أن هذا التوجه ساهم في تقوية الموقف الإقليمي الساعي لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، ومنح الدول العربية التي تواجه خطر التمدد الإخواني سنداً سياسياً إضافياً. فقد وجد حلفاء واشنطن في المنطقة أن القرار الأمريكي يعزز جهودهم في كبح محاولات الجماعة لاستغلال الساحة الإعلامية والسياسية لنشر نفوذها.

قرار ترامب ضد الإخوان لم يكن قراراً عابراً، بل حلقة في سلسلة صراع طويل مع تيارات الإسلام السياسي. ورغم تغير الإدارات في واشنطن، يبقى هذا الملف مرآة تعكس حجم التعقيد الذي تمثله جماعة الإخوان في معادلة الأمن الإقليمي والدولي، ورسالة أن التعامل معها لم يعد مقتصراً على الداخل العربي فحسب، بل بات جزءاً من أولويات القوى الكبرى في العالم.