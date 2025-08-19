النجار: الصادرات المصرية ترتفع 22% بالنصف الأول من 2025 لتسجل 24.5 مليار دولار

قال عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2025 سجلت 24.5 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 22%، كما تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 18%، ليصل إلى 14.3 مليار دولار مقابل 17.4 مليار دولار في 2024.

وأشار خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن المستهدف بنهاية العام الجاري هو الوصول إلى 46 مليار دولار من الصادرات، مقارنة بـ41 مليارًا في العام الماضي، بزيادة لا تقل عن 5 مليارات دولار.

وبيّن النجار أن الإمارات تستحوذ على نحو 15% من الصادرات المصرية، تليها تركيا (6.8%)، السعودية (5.9%)، الولايات المتحدة (5.5%)، وإيطاليا (6.8%)، وجميعها دول ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية.

أما على مستوى القطاعات، أوضح أن مواد البناء جاءت في الصدارة بإجمالي الصادرات بقيمة 7.5 مليار دولار، تليها المنتجات الكيماوية والأسمدة (18% – 4.58 مليار دولار)، ثم الصناعات الغذائية (13% – 3.36 مليار دولار)، بينما حققت السلع الهندسية قفزة ملحوظة مسجلة 3.16 مليار دولار لأول مرة.