الصادرات : وحدة 1765 فتحت الطريق أمام المنتجات المصرية إلى السوق السعودي بكفاءة أعلى

قال عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن التعاون مع المجالس التصديرية ساعد في تلبية متطلبات الدول المستوردة مثل السعودية، التي وضعت منظومة «سابر»، لافتًا إلى أن إنشاء وحدة 1765 سهّل دخول المنتجات المصرية إلى السوق السعودي بكفاءة وجودة عالية وبأقل تكلفة ممكنة، الأمر الذي عزز تنافسية المنتج المصري على الرف أمام المستهلك.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة أنشأت وحدة لخدمة المصدرين، تتلقى الشكاوى عبر البريد الإلكتروني والواتساب، كما طورت الموقع الإلكتروني بثلاث لغات (العربية – الإنجليزية – الفرنسية)، ومن المقرر إطلاق مساعد ذكي خلال الأشهر المقبلة للرد الفوري على استفسارات المستثمرين بعدة لغات بينها الصينية.

وكشف النجار أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب، من خلال مركز التميز الذي ينظم دورات تدريبية للتعريف بمتطلبات التصدير، والجودة، والاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى تدريب طلاب الجامعات داخل المعامل لربطهم بسوق العمل، مشيرًا إلى بروتوكولات تعاون مع جامعات مثل السادات، النيل، هليوبوليس، لتأهيل الكوادر الشابة وإكسابها الخبرة العملية.