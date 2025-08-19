تغيير موعد افتتاح معرض الأبد هو الآن إلى الفترة من 11 نوفمبر حتى 7 ديسمبر

أعلنت مؤسسة آرت دي إيجيبت التابعة لكالتشرفيتور، عن تغيير موعد النسخة الخامسة من معرضها الفني الدولي السنوي "الأبد هو الان" ليُقام في الفترة من ١١ نوفمبر حتى ٧ ديسمبر ٢٠٢٥.

جاء القرار تماشياً مع الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف المصري الكبير. ويعكس هذا التغيير التزام آرت دي إيجيبت بدعم الرؤية الوطنية لمصر وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية.

ويوفر الموعد الجديد للجمهور والفنانين والضيوف الدوليين فرصة فريدة لخوض تجربة افتتاح المتحف الأكثر ترقباً في العالم جنباً إلى جنب مع الفن المعاصر عند أهرامات الجيزة، بما يخلق حواراً بين التراث المصري الخالد والابتكار الفني العالمي.

وقالت نادين عبد الغفار، مؤسسة آرت دي إيجيبت التابعة لكالتشرفيتور:

"لقد كان معرض الابد هو الان دائماً منصّة لربط الماضي والحاضر. ومن خلال تزامنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير، نفخر بالمساهمة في لحظة تاريخية تُبرز ريادة مصر الثقافية على الساحة العالمية."