بطولة محمد ممدوح وطه دسوقي .. انتهاء تصوير فيلم السادة الأفاضل

انتهى صُنّاع فيلم "السادة الأفاضل" من تصوير جميع مشاهده، استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج كريم الشناوي وتأليف مصطفى صقر.

وكشف برنامج ET بالعربي عن قصة فيلم السادة الأفاضل التي تدور حول تجسيد محمد ممدوح شخصية مزارع من عائلة "الأفاضل" ذات النفوذ في الأرياف، وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث، بينما يظهر أشرف عبد الباقي في دور فلاح تجمعه معظم مشاهده مع ممدوح داخل القرية الريفية، حيث يواجهان معًا موقفًا صعبًا يغير مجرى حياتهما.

‎الفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، إذ يتمحور حول صراع بين عائلتين؛ الأولى من الريف ويشارك فيها محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي، بينما الأخرى من القاهرة ومن أبرز أفرادها طه دسوقي، محمد شاهين، وهنادي مهنا، ما يضع العائلتين في أجواء مليئة بالخلافات والمفارقات الكوميدية.



يشارك في بطولة فيلم "السادة الأفاضل" مع محمد تايسون، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، وطه دسوقي، ناهد السباعي وغيرهم.