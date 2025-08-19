قسمة العدل.. إيمان العاصي تستعد لتصوير مسلسل جديد

تستعد الفنانة إيمان العاصي لبدء تصوير أحدث أعمالها الدرامية الذي أطلق عليه اسم "قسمة العدل"، حيث تجري بروفات مكثفة مع فريق العمل.



المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وكشف برنامج ET بالعربي عن قصته التي تدور في إطار اجتماعي أسري.

يتناول المسلسل من خلال شخصية إيمان العاصي واحدة من صور القمع والظلم التي قد تتعرض لها الفتيات والسيدات نتيجة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.

ويشارك في بطولة مسلسل قسمة العدل إلى جانب إيمان العاصي كل من رشدي الشامي، عابد عناني، مع استمرار التفاوض والتعاقد مع باقي فريق العمل.

احتفلت الشركة المنتجة لمسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة ايمان العاصي، بحصد العمل على أكثر نسبة مشاهدة بعد عرضه قناة “أبوظبي” الإماراتية، وذلك بعد تحقيقه نسبة نجاح كبير فور عرضه على شاشات التلفزيون المصري في يوليو الماضي.



‎ونشرت الشركة المنتجة صورة عبر "فيسبوك":"الحمد لله مسلسل برغم القانون أعلي نسبة مشاهدة على تلفزيون أبوظبي، مجموعة فنون مصر، وزي ما عودتنا بقي يارب".

‎مسلسل “برغم القانون ” يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبدالسلام، والعمل مكون من 30 حلقة.