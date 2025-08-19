ليلة كوميدية عالمية ضمن فعاليات مهرجان الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن إقامة واحدة من أبرز فعاليات مهرجان الرياض للكوميديا، بمشاركة نجمَي الكوميديا العالميين لويس سي كيه (Louis C.K) وجيمي كار (Jimmy Carr)، وذلك يوم 6 أكتوبر المقبل على مسرح "أرينا".



وروج آل الشيخ للفعالية عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً:

"إذا اجتمع لويس سي كيه وجيمي كار... فانتظروا ليلة كاملة من الضحك، في أكبر مهرجان كوميدي في العالم."



وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة عروض عالمية يحتضنها موسم الرياض، الذي يسعى إلى استقطاب أشهر نجوم الكوميديا والموسيقى والترفيه، ليقدم للجمهور المحلي والعالمي تجارب فريدة من نوعها، تؤكد مكانة المملكة كوجهة رائدة للفعاليات الترفيهية الكبرى.