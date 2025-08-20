بروتوكول تعاون بين المركزي للحشائش وزراعة الأزهر في مجال البحث العلمي

شهدت وزارة الزراعة توقيع بروتوكول تعاون بين المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية وكلية الزراعة بجامعة الأزهر.

يأتي ذلك في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الوزارة والجامعات المصرية، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



وقع البروتوكول كل من الدكتورة عزة السيد خفاجي مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية ، والدكتور محمد الديناصوري عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، وبحضور الدكتور جمال عبد ربه السيد عميد الكلية الأسبق.

فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك

ويأتي البروتوكول في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين وزارة الزراعة والجامعات المصرية والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات البحث العلمي والتعليم ودعم مشروعات التنمية الزراعية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة عزة خفاجي مدير المعمل أن المعمل المركزي لبحوث الحشائش يؤدي دورًا محوريًا ضمن المنظومة البحثية والعلمية لمركز البحوث الزراعية، حيث يسعى لإجراء البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال مكافحة الحشائش، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي من خلال أسلوب المكافحة المتكاملة، وتقليل الفاقد في المحصول والمياه، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه، أشار عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر إلى أن الكلية تتطلع بدور مهم في تعزيز التنمية الزراعية ودعم منظومات البحث العلمي في مصر، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الزراعة يعد خطوة مهمة نحو ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع الزراعي وسوق العمل.

وتضمن البروتوكول عددًا من مجالات التعاون، أبرزها:

التدريب والتأهيل المشترك بين الجانبين.

تبادل الخبرات والمعرفة والمشاركة الفعالة في الندوات وورش العمل.

تنفيذ خطة بحثية مشتركة وتنظيم دورات تدريبية في المجالات الزراعية المتخصصة.

تقديم خدمات الحجر الزراعي في مجال فحص العينات النباتية لتحديد أنواع الحشائش.

تنظيم زيارات ميدانية مشتركة لتأهيل طلاب كلية الزراعة لسوق العمل.

ويعكس هذا التعاون توجه الدولة لتعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والجامعات بما يخدم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ويرفع من كفاءة الكوادر البحثية والأكاديمية والطلاب.