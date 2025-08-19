هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سؤال الأبناء لآبائهم وأمهاتهم: "هل أنتم راضون عني؟" أمر حسن في ذاته، لكن لا ينبغي أن يقتصر رضا الوالدين على مجرد سؤال يُطرح أو كلمة تُقال، بل العبرة بما يقدمه الابن من برٍّ وخدمة ورعاية حقيقية لوالديه.

وأضاف خلال تصريح، ردا على سؤال: "الأب أو الأم بطبيعتهما قد يجيبان دائمًا بالرضا، حتى لو كان الابن مقصرًا، لكن المهم أن ينظر الإنسان في نفسه: هل هو حقًا قدّم ما يرضي والديه ويرضي الله عز وجل؟".

وأشار إلى أن هناك شكاوى مؤثرة من بعض الآباء الذين أفنوا أعمارهم في تربية الأبناء وخدمة أحفادهم، ثم يجدون أنفسهم في الكِبر بلا رعاية أو سؤال من أولادهم، حتى إن بعضهم لا يجد مؤنسًا سوى النافذة التي يطل منها على الشارع، في انتظار كلمة طيبة أو اتصال هاتفي.

وأكد أن رضا الوالدين ليس مجرد دعاء يُنتظر أو كلمة تُسمع، وإنما ثمرة عمل واجتهاد في البرّ والصلة والإحسان، مضيفًا: "لا يفرح الابن لمجرد أن والده قال له: أنا راضٍ عنك، بل عليه أن يسأل نفسه: هل أنا فعلاً قدّمت ما يجعلني أستحق هذا الرضا؟"

وقال: "رضا الله في رضا الوالدين، لكن الرضا لا يُنال باللسان فقط، وإنما يُنال بالفعل والعمل والحرص على إسعادهم والقيام بحقوقهم ما داموا أحياءً".

