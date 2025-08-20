مكالمة إباحيــة.. مصدر أمني يكشف حقيقة التسريب المزعوم لمساعد وزير الداخلية

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام شخص بإجراء مكالمة هاتفية إباحية والادعاء بكونه أحد مساعدى وزير الداخلية.

وأكد المصدر أن ذلك الفيديو مفبرك وغير صحيح ويعتمد على بعض البيانات والصور المستقاة من مواقع التواصل الاجتماعى ، كما أنه لا يوجد أي من مساعدى الوزير بهذا الاسم .

وأضاف المصدر أن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الشعب المصرى .. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مُروجى تلك الادعاءات.