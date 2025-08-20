قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحدود والتجارة والاستثمارات.. تطورات جديدة في العلاقات بين الصين والهند |تفاصيل
البقاء لله .. وسام أبو علي ينعى والد محمد الشناوي بهذه الكلمات
ناقد رياضي يكشف كواليس سحب أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر.. فيديو
كارثي وأخطاء فجّة.. المستشار القانوني للزمالك ينتقد بيان «الإسكان» بشأن سحب أرض 6 أكتوبر
بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة
انفراجة تلوح في الأفق.. ترامب: أنتظر نتائج اللقاء المرتقب بين بوتين وزيلينسكي
تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء
ألكسندر إيزاك يعلن رغبته في الرحيل عن «نيوكاسل».. وليفربول الأقرب لضمه | تفاصيل
مكالمة إباحيــة.. مصدر أمني يكشف حقيقة التسريب المزعوم لمساعد وزير الداخلية
ناقد رياضي: قضية سحب أرض الزمالك بأكتوبر «معقدة» وصدمة للجمهور
حل سحري وفعّال لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس .. أمين الفتوى يوضح
ترشيد الطاقة برؤية 2030 .. إنارة شوارع بورسعيد بالطاقة الشمسية | صور
حوادث

مكالمة إباحيــة.. مصدر أمني يكشف حقيقة التسريب المزعوم لمساعد وزير الداخلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
كتب – مصطفى الرماح :

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام شخص بإجراء مكالمة هاتفية إباحية والادعاء بكونه أحد مساعدى وزير الداخلية.

وأكد المصدر أن ذلك الفيديو مفبرك وغير صحيح ويعتمد على بعض البيانات والصور المستقاة من مواقع التواصل الاجتماعى ، كما أنه لا يوجد أي من مساعدى الوزير بهذا الاسم .

وأضاف المصدر أن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الشعب المصرى .. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مُروجى تلك الادعاءات.

مساعد وزير الداخلية جماعة الإخوان فيديو مفبرك مكالمة إباحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

