استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بالوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الاربعاء حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال واضح من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية الموجودة داخل المحافظة.

ويحرص أهالي الواحات يوميًا على متابعة أسعار الخضر والفاكهة والسلع الأساسية لرصد حركة السوق والتغيرات السعرية المستمرة، في ظل جهود الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو ممارسات الاحتكار، مع تكثيف الرقابة على الأسواق بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.



أسعار الخضراوات في الوادي الجديد اليوم الاربعاء

سجلت أسعار الخضر اليوم الأحد، معدلات متوسطة تميل للانخفاض، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 12 و15 جنيهًا، والبطاطس بين 10 و15 جنيهًا، في حين وصلت الكوسة إلى 13 و15 جنيهًا، وسجل الخيار البلدي ما بين 12 و15 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الفاكهة اليوم فجاءت متباينة، إذ بلغ سعر البرتقال البلدي 30 و35 جنيهًا للكيلو، والعنب 40 جنيهًا، والتفاح من 35 حتى 40 جنيهًا، بينما تراوحت الجوافة بين 30 و35 جنيهًا، والموز بنفس المعدلات.

كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 40 و45 جنيهًا، والخوخ من 35 حتى 40 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال على تلك الأصناف خلال الإجازة الصيفية والمناسبات العائلية.