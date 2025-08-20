موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يواجه فريق الزمالك نظيره مودرن سبورت فى تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري ، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.



ويستعد مودرن سبورت لتحقيق مفاجأة جديدة في بطولة الدوري بعد التعادل مع الأهلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

ويحاول الزمالك عبور الأزمة بعد التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الماضية وفقد نقطتين في انطلاقة مشواره ببطولة الدوري.

صفقات مودرن سبورت



وتعاقدت إدارة مودرن سبورت مع مصطفى مخلوف، قادمًا من صفوف الأهلي- محمد أبو جبل، قادمًا من صفوف البنك الأهلي- كمال السيد، قادمًا من صفوف الإسماعيلي- التونسي أحمد مزهزد، قادمًا من صفوف النجم المتلوي التونسي- الجزائري آدم رجيمي، قادمًا من صفوف شبيبة القبائل الجزائري- محمد ممدوح، قادمًا من صفوف حرس الحدود- مصطفى مطاوع، قادمًا من صفوف الإنتاج الحربي- محمد يسري، قادمًا من صفوف المنصورة- النيجيري جودوين شيكا، قادمًا من صفوف طلائع الجيش- رشاد المتولي، قادمًا من صفوف بتروجيت- عماد حمدي، قادمًا من صفوف الإسماعيلي.