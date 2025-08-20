قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة القاهرة التجارية تبحث مع مجلس تنمية هونج كونج فرص الاستثمار المشترك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

استقبل أيمن العشري رئيس غُرفة القاهرة التجارية دانيال لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ- دبي والسيد ناصيف محفوظ، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط، مكتب مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ لبحث سبُل التعاون في المجالات المختلفة والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية بالسوق المصري في ظل الترتيب لبعثة أعمال في مجالات متعددة ، منها الملابس والمنسوجات ستزور مصر خلال شهر يناير  2026.
وفي مُستَهل الاجتماع رحَّب أيمن العشري بهما ، مؤكدًا أن مصر تفتح أبوابها لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في المجالات المختلفة ، مشيرًا إلى الطفرة التنموية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة والمُشجِّعة على الاستثمار في السوق المصري من بنية تحتية ومشروعات قومية غير مسبوقة وفرت فرصًا استثمارية وتجارية وصناعية يُمكن الاستفادة منها .

وأكّد"العشري" على أن القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تُدعِّم المستثمرين والاستثمار في مصر ، وأن الدعم الكبير الذي يقدمه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة يُشجِّع على دخول الشركات الصينية السوق المصري ، خاصة أن العلاقات المصرية الصينية متميزة وتتطور باستمرار.
ولفت "العشري" إلى أهمية التعاون مع غرفة القاهرة التي تُعد من أكبر الغرف ليس في مصر فقط بل على مستوى الشرق الأوسط ، حيث يتخطى عدد منتسبيها الـ 630 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات يُمثلون كافة القطاعات التجارية والصناعية ، وأن الغرفة ستوفر كافة البيانات التي من شأنها زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية في المجالات المختلفة بشكل عام ،وفي الملابس والمنسوجات بصفة خاصة ، حيث إن مصر تتميز في قطاعي الملابس والمنسوجات.

من جانبه أعرب  دانيال لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ- دبي عن سعادة لحسُن الاستقبال ، وأنه يرغب في التعاون مع غرفة القاهرة لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية ،وأن هناك حوالي 51 مكتبًا على مستوى العالم لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ من أجل تنمية التجارة والترويج للفُرص التجارية 

والاستثمارية من خلال المعارض ، حيث يتم تنظيم حوالي 40 معرضًا حول العالم في القطاعات المختلفة ، منها معارض لـ" المجوهرات – الساعات – الهدايا" ، وهناك توجّه لفتح مكتب في مصر، وأنه يتم حاليًا الترتيب لوفد مكونًا من حوالي 30 شركة منها قطاعي الملابس والمنسوجات لزيارة مصر خلال شهر يناير المقبل بهدف دعم العلاقات الثنائية الاقتصادية.

المنسوجات والملابس العلاقات التجارية العلاقات المصريه والصينيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

ترشيحاتنا

حزن في الشرقاوية

البلد كلها حزينة.. أهالي كفر الشيخ يستقبلون المعزين في والد محمد الشناوي

محطة محولات

بعد تعرضه لحريق.. محافظ أسوان يشيد بإحلال وتجديد أحد المحولات الكهربائية بإدفو

خلال الاحتفال

سفراء كينيا وتنزانيا وأوغندا يشهدون احتفالية إنزال فندق عائم بترسانة أسوان

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة

فيديو

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد