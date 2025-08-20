قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
محافظات

سفراء كينيا وتنزانيا وأوغندا يشهدون احتفالية إنزال فندق عائم بترسانة أسوان

خلال الاحتفال
خلال الاحتفال

شهدت التوسعات الجديدة للشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية بأسوان، إنزال الفندق العائم "أوجيني" إلى المياه بعد إتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة على الجفاف، وذلك بحضور سفراء دول كينيا وتنزانيا وأوغندا، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ممثلا عن محافظ أسوان، و عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

يبلغ طول الفندق العائم  ٧٢ مترا، وعرضه ١٣مترا، بوزن ١٦٠٠ طن.

شملت عملية الصيانة والإصلاح للفندق العائم"أوجيني" تغيير الحديد التالف بوزن حوالى ٣٠ طنا، وإتمام أعمال الصيانة الشاملة للوحدة تحت اشراف هيئة الإشراف البولندية، ومن المقرر استكمال الأعمال الكهربائية والميكانيكية وعزل غرفة الماكينات وصيانة معدات السطح والأوناش واستكمال أعمال دهانات super structure وذلك بعد إنزال الوحدة للمياه.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في كلمته التي ألقاها المهندس أشرف أنور مدير إدارة الشركات، بأن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير الترسانات والشركات التابعة لها ورفع الكفاءة الإنتاجية لها ضمن استراتيجية الهيئة الطموحة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتنويع مصادر الدخل و تعزيز الدور التنموي والخدمي للهيئة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الفريق ربيع أن تطوير الشركات التابعة للهيئة يفتح أفاقا جديدة للجهود الرامية لتوطين الصناعات البحرية والتحول لمركز إقليمي لصيانة الوحدات البحرية المختلفة وفتح أسواق عمل جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي كلمته المسجلة، وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على الدور التنموي للهيئة وأعرب عن اعتزازه بهذا الحدث الهام بتقديم الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة أعمال الصيانة الدورية والدعم الفني لأحد الفنادق العائمة الكبرى في منطقة خلف السد العالي قبل بدء الموسم السياحي بما يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز نشاط السياحة النهرية.

وأضاف محافظ أسوان بأن توسعات الشركة البورسعيدية بأسوان تعد إضافة كبيرة لدعم نشاط السياحة والأعمال التجارية في هذه المنطقة الواعدة التي يتوقع تزايد  الحركة التجارية بين مصر والدول الإفريقية من خلال بوابة مصر الجنوبية أسوان، موجها الشكر لهيئة قناة السويس على ضخ استثمارات ضخمة بأسوان، متمنيا النجاح والتوفيق لكافة  المشروعات الوطنية  على أرض محافظة أسوان.

وخلال احتفالية الشركة بأسوان، أكد المهندس ياسر نور الدين رئيس الشركة البورسعيدية أن التوسعات الجديدة للشركة تعد خطوة هامة في دعم مسيرة الشركة نحو تعزيز مكانتها محليا وإقليميا.

وأوضح رئيس الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية أن عمليات الرفع والإنزال للفنادق العائمة بموقع الشركة بأسوان تتم بتقنيات حديثة باستخدام الوسائد الهوائية وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة تحت إشراف كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وباعتماد هيئة النقل النهري.

من جانبه، وجه السيد مصطفى الجندي مالك الفندق العائم "أوجيني" ونائب الرئيس الفخري لبرلمان عموم إفريقيا الشكر لهيئة قناة السويس والشركة البورسعيدية 
على التزامها بالجدول الزمني المحدد لأعمال الصيانة والإصلاح للفندق العائم "أوجيني"، مشيرا إلى أنه من المقرر رفع الفندق العائم ( قصر ابريم ) لبدء تنفيذ برنامج الصيانة والإصلاح.

وأعرب نائب الرئيس الفخري لبرلمان عموم إفريقيا عن تطلعه للتنسيق المشترك بين هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها مع نواب برلمان عموم إفريقيا لتسويق وتقديم خدمات بناء وإصلاح الوحدات النهرية أو البحرية في العديد من دول القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

جدير بالإشارة، أن توسعات الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية تعد هي الأولى من نوعها للشركة خلف السد العالي، ويأتي ذلك بعد تجهيز موقع الشركة الجديد المطل على بحيرة ناصر للقيام بأعمال العمرة الدورية للفنادق العائمة والمراكب السياحية العاملة في نطاق (أبو سمبل_ أسوان) والتي لا تتمكن من تخطي السد العالي.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
ماكلارين
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
