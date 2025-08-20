الغربية تخطو بثبات نحو منظومة حديثة لإدارة المخلفات.. مراجعة شاملة لأداء مصنع تدوير المحلة وتوجيهات برفع كفاءة التشغيل

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماعًا بمكتبه بديوان عام المحافظة مع مسؤولي شركة أسمنت أسيوط “سيمكس” المشغلة لمصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى، لمراجعة الموقف التنفيذي الحالي بالمصنع والوقوف على حجم التحديات وسبل رفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة الأداء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

جهود محافظ الغربية

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ آلية عمل المصنع الذي يستقبل يوميًا ما يقرب من 800 طن من المخلفات الصلبة، حيث يتم فرزها ومعالجتها لإنتاج وقود بديل وسماد عضوي، بما يقلل من حجم المخلفات الموجهة للمدافن الصحية، ويعزز جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الدوار والحفاظ على البيئة.

وأكد اللواء الجندي، أن محافظة الغربية تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، تقوم على التدوير والاستخدام الرشيد للموارد، مشددًا على أن هذا الملف يمثل أولوية متقدمة لما له من ارتباط وثيق بجودة الحياة داخل المدن والمراكز، مشيرًا إلى أن تطوير أداء مصنع المحلة يمثل ركيزة أساسية في هذه المنظومة.

دعم ملف تدوير المخلفات

وشدد المحافظ على أهمية العمل بأعلى المعايير البيئية والفنية، موجهًا بإزالة أية معوقات قد تؤثر على كفاءة التشغيل، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والشركة المشغلة لتحقيق أقصى استفادة بيئية واقتصادية من المشروع.

كما وجّه بمتابعة دورية دقيقة لضمان استقرار التشغيل وتعظيم مردوده على أرض الواقع.

واختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بالتأكيد أن الدولة تتبنى نهجًا استراتيجيًا في تحسين إدارة المخلفات، وأن محافظة الغربية تسير على هذا النهج من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، واضعةً صحة المواطن ورضاه في قلب الأولويات، وماضيةً نحو تحقيق نقلة نوعية تجعل من عروس الدلتا نموذجًا في الإدارة الحديثة للموارد والمخلفات.