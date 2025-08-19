ريبيرو يجهز مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام المحلة بالدوري

استقر الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي الدفع بكريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن أمام غزل المحلة المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

ويغيب محمد هاني عن المباراة بداعي الطرد وكان يتوقع الكثيرين الدفع بعمر كمال بديلا له مع الابقاء علي كريم فؤاد في مركز الظهير الايسر لكن ريبيرو سيدفع بأحمد نبيل كوكا في الظهير الأيسر.

ويبدو أن خوسيه ريبيرو يري أن عمر كمال عبدالواحد لا يؤدي التدريبات بجدية وقوة ويحتاج الي مزيج من الوقت ليعرف طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات حتي يجد لنفسه مكانا، وكان الفريق الأحمر قد عاد للتدريبات صباح امس باستاد مختار التتش حيث قام المدير الفني برفع معدل الأحمال البدنية للاعبيه بخوض مران قوي في الجيم استمر قرابة ساعتين .