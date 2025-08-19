أحمد حسن يكشف موقف محمد بن رمضان من مباراة غزل المحلة

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن مصير محمد بن رمضان من مباراة الاهلي القادمة امام غزل المحلة

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: مصدر في الأهلي:محمد علي بن رمضان خضع لأشعة وأثبتت سلامته وجاهزيته لمباراة عزل المحلة المقبلة



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته لمباراته المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم الإثنين 25 أغسطس 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويهدف ريبيرو إلى تجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا لمواجهة غزل المحلة، حيث قرر إقامة مباراة ودية خلال الأسبوع الجاري من أجل الحفاظ على نسق المباريات ومنح جميع العناصر فرصة المشاركة قبل اللقاء الرسمي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

الأهلي يحل ضيفًا على غزل المحلة في تمام السادسة مساء الإثنين 25 أغسطس، على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.