المنشد أحمد حسن الأقصري ينعى والده بكلمات مؤثرة

سيطر الحزن على أهالي الأقصر ومحبي فن الإنشاد الديني بعد أن أعلن المنشد أحمد حسن الأقصري وفاة والده اليوم، في خبر مؤثر هز مشاعر متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأقصري عبر عن فراق والده بكلمات صادقة ومؤلمة نشرها على صفحته قائلا:

"كان قلبي حاسس إنك بتحضني وبتقولي اشبع مني يا حمد، وأنا حاسك ومش قادر أبينها لك يا صاحبي.. إن لله وإنا إليه راجعون.. والدي في ذمة الله"

تلك الكلمات لامست قلوب الآلاف ممن سارعوا إلى تقديم واجب العزاء عبر التعليقات والرسائل، مؤكدين أن رحيل والد الأقصري يمثل خسارة كبيرة وأن الدعاء للفقيد هو أقل ما يقدمونه في مثل هذه اللحظات العصيبة.

ويُعرف أحمد حسن الأقصري بكونه أحد أبرز الأصوات الشابة في مجال الإنشاد الديني بمحافظة الأقصر، حيث نجح خلال السنوات الماضية في تكوين قاعدة جماهيرية تتابعه وتقدّر موهبته، الأمر الذي انعكس بوضوح في حجم التفاعل الكبير مع خبر رحيل والده.

وتحوّلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، عبّر فيه أصدقاء ومحبو الأقصري عن حزنهم البالغ، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يمنح أسرته الصبر والثبات في هذا الابتلاء.