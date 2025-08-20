ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار على الشاطئ

شاركت الفنانة ملك احمد زاهر، جمهورها صورا جديدةً من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وتألقت ملك احمد زاهر بإطلالة لافتة علي البحر خطفت بها الأنظار مرتدية فستاناً مشجر باللون الأزرق يكشف عن رشاقتها.

وتتميز ملك احمد زاهر، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ملك أحمد زاهر، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.