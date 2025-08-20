الاحتفال السنوي بصوم العذراء بكاتدرائية "دراڤي" بفرنسا .. صور

نظمت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا احتفالها السنوي بصوم السيدة العذراء مريم والدة الإله، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل، بدراڤي (مقر المطرانية).

دورة العذراء مريم

وشارك نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، مع نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية المحتفلة، في صلوات رفع بخور عشية تلتها مشاركة نيافتهما في تسابيح وتماجيد خورس الشمامسة التي صاحبت الدورة.

وطاف الموكب الاحتفالي المهيب أرجاء الكاتدرائية وامتد إلى الشوارع المحيطة، وسط حشد كبير من أبناء الإيبارشية.