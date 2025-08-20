تعيين اللواء ممدوح الضبع أمينا مساعدا لحزب الجبهة الوطنية بسوهاج

أعلن اللواء صلاح شوقي عقيل، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج، عن تشكيل هيئة الأمناء المساعدين للحزب بالمحافظة، في إطار خطة إعادة الهيكلة التنظيمية وتعزيز الحضور السياسي والشعبي استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وضمت القائمة مجموعة من الكوادر السياسية والأكاديمية والأمنية، في مقدمتهم اللواء ممدوح الضبع، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذي يتمتع بخبرة واسعة في المجالات الأمنية والإدارية، بما يعزز من قدرة الحزب على إدارة شؤونه التنظيمية بكفاءة أكبر.

يأتي هذا التشكيل ضمن استراتيجية الحزب الهادفة إلى توسيع قاعدة المشاركة، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضائه في دعم العمل السياسي والخدمي بالمحافظة.

وشملت القائمة كلًا من: الدكتور خالد عقيلي، الدكتور علاء غالب، الدكتورة ندا عبد المحسن، اللواء ممدوح الضبع، الدكتور أحمد حمادي، أحمد وائل المشنب، عبد المنعم أبو الفتوح، هشام الشطوري، أيمن حسني، أحمد كامل جعلوص، الدكتور محمد فقير، والدكتور مصطفى محمد.