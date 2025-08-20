قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بنص مليون جنيه .. اركب بي إم دبليو 318 أوتوماتيك

بي إم دبليو 318 موديل 2011
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي إم دبليو 318 موديل 2011

وتتوافر تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 318 موديل 2011، وتنتمي 318 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي إم دبليو 318 موديل 2011 الخارجية

تمتلك سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2011 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك بي إم دبليو 318 موديل 2011

تستمد سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2011 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 276 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 318 موديل 2011 الداخلية

تمتلك مقصورة سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2011 الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وتكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بي إم دبليو 318 موديل 2011

تباع سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة بي إم دبليو 318 موديل 2011 سعر بي إم دبليو 318 مواصفات بي إم دبليو 318

