اليوم.. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية بمدينة العلمين

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مارينا بمدينة العلمين، وذلك في تمام السادسة مساءً.

العظة الأسبوعية

ومن المقرر أن تُنقل العظة مباشرة عبر القنوات القبطية الفضائية، وكذلك من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة الرسمية.

وتعد العظة الأسبوعية في الكنيسة أحد أهم المنابر الروحية التي يتلقى منها المؤمنون التعليم والإرشاد، فهي لحظة ينتظرها الشعب ليستمع إلى كلمة تحمل المعنى العميق للإنجيل وتربط بين تعاليم الكتاب المقدس وواقع الحياة اليومية.

ومن خلال العظات تقدم الكنيسة غذاءً روحيًا متجدّدًا يوجّه العقول ويثبّت القلوب على درب الإيمان.