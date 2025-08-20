قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
خلص عليها وحاول إنهاء حياته.. مفاجآت في قضية دينا علاء بطلة سموحة
هجوم مباغت للمقاومة الفلسطينية بجنوب غزة ومحاولة لأسر جنود إسرائيليين
التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها
حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري–القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين
التنظيم والإدارة: 200 متقدم من قوائم الانتظار يلتحقون بمسابقة 22 ألف معلم مساعد رياضيات
نتيجة الإعدادية الأزهرية عبر الإنترنت.. رابط الحصول عليها
النقل تعلن موعد حصول طلاب المدارس والجامعات على اشتراكات الأتوبيس الترددي
أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقي مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم| صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي بالإسكندرية، الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والجودة، والوفد المرافق له.

رحب  قداسة البابا بأعضاء المجلس، وقدم لهم نبذة تاريخية عن كنيسة الإسكندرية ودورها الرائد في التعليم والعمل الرعوي من خلال منهجية التعليم المنظم.

فيما أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة عن سعادته بلقاء قداسة البابا، وشرح لمعايير عمل الهيئة والشروط اللازم توافرها في أي كيان تعليمي للحصول على الاعتماد، مرحبًا بالتعاون مع الكنيسة القبطية، والتنسيق بخصوص الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.


 
وقدم الدكتور سامح فوزي، عضو هيئة التدريس بإكليريكية الإسكندرية، رؤية الكلية والهيكل التنظيمي الخاص بها وأساليب التعليم والدرجات العلمية، وإجراءات القبول والتسجيل وعمليات وطرق التدريس والتقييم بالكلية، سعيًا للحصول على الاعتماد طبقًا لمعايير الجودة.  

حضر اللقاء القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقمص أندراوس متى، وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس قداسة البابا التدريس بإكليريكية الإسكندرية الكلية الإكليريكية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

برلماني: إطلاق أول بنك رقمي في مصر خطوة استراتيجية تدعم التحول الرقمي والشمول المالي

حزب الوعي

بعد مقترح الخامسة صباحا.. حزب الوعي يطالب بضرورة مناقشة فكرة التوسع في العمل عن بعد

النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب

نائب: موافقة حماس على الهدنة تؤكد نجاح الوساطة المصرية وحماية المدنيين

بالصور

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

مصادرة سيارة بلوجر شهير بقيمة 243 مليون دولار..ما السر؟

طريقة تحضير البسبوسة الرائعة في المنزل خطوة بخطوة

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

