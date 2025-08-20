محافظة الجيزة: قطع المياه عن المناطق المحصورة بين الهرم وفيصل غدا

نوهت محافظة الجيزة على أنه فى إطار أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم والمتعارض مع أعمال مترو ( الطالبية، مدكور، المطبعة) الجهة الشمالية أعمال مترو الخط الرابع قطاع وسط الجيزة.

ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بربط الخط الجديد قطر ٣٠٠ مم على خطى قائمين قطر ٣٠٠ مم و ٢٠٠ مم من الإتجاهين بمحطة مدكور، مما يتطلب قطع مياه الشرب لمدة ٦ ساعات إبتداءا من الساعة ١٢ مساء الجمعة ٢٢ اغسطس ٢٠٢٥ وحتى ٦ صباح السبت ٢٣ اغسطس ٢٠٢٥م.

كما تعلن المحافظة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة).

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات المياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥، وعودة ضخ المياه فور إنتهاء الأعمال.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين ومسئولي المؤسسات الخاصة والحكومية بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.