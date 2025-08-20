طريقة عمل طاجن البيض المسلوق بالصلصة والموتزاريلا

يعد البيض المسلوق من اسهل الأكلات في التحضير وغني بالبروتين وبالرغم من هذا يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول الوجبات المطبوخة خاصة بالصلصة أو الطماطم.

نعرض لكم طريقة عمل البيض المسلوق بالصلصة والموتزاريلا من خلال خطوات الشيف توتا مراد برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير البيض المسلوق بالصلصة



بصل مفروم

فلفل أخضر بارد وحامي مفروم

4 ملاعق كبيرة صلصه طماطم

نصف كوب ماء مغلي

ملح وفلفل اسود

شطة

زيت وسمنة

٦ بيض مسلوق مقطع أنصاف

جبنة موتزاريلا حسب الرغبة

طريقة عمل بيض مسلوق بالصلصة والموتزاريلا



شوحي البصل في طاسة بها زيت وسمنة مع القليل من الزيت والملح والفلفل اسود.

أضيفي الثوم وقلبي قليلا ثم أضيفي الصلصة وقليل من الماء المغلي ثم الشطة.



قلبي المكونات جيدا ثم رصي أنصاف البيض المسلوق في الطاسة ثم رشي فوقهم الجبنة الموتزاريلا حسب الرغبة وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.