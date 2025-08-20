قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

قصة طريفة لـ محمد سامي في الأسانسير

محمد سامي
محمد سامي
يارا أمين

شارك المخرج محمد سامي، قصة طريفة له مع متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وقال: “كنت في الاسانسير و دخل راجل و مراته ، كانو فرافيش جدا و الراجل قاللي بلذاذة إن ساعتي عجباه وضحكنا و اتعرفنا و قلتلهم إني مصري و إتبسطوا جدا وزودوها في الإنبساط و قالولي إنهم إنجليز آفورت زيهم وفرحت جدا”.

وتابع:  "حبيت أجامل زيادة أنا كمان وبصيت لمراته ، ست جميلة و حامل بطنها قدامها متر، ابتسمتلها وسألتها إنتي حامل في ولد ولا بنت ولقيتهم فجأه سكتوا والست بصتلي بقرف وقلبت وشها وقالتلي
إنها مش حامل أصلا".

وأضاف: "وهنا أنا حسيت إني نفسي الاسانسير يقع ونموت إحنا التلاثة ومعانا الطفل اللي هي مش حامل فيه ، أكتر موقف إتكسفت فيه فحياتي و ربنا ما يحط حد في موقف شبهه ، باب الاسانسير إتفتح طلعت أجري كأني
حرامي موبيلات".

واختتم:  “وده يعلمني بعد كده أخرس لأني نص مشاكل حياتي سببها لساني”.

على الجانب الآخر قررت المحكمة المختصة، تأجيل محاكمة المخرج محمد سامي، في اتهامه بسب وقذف والتشهير بـ الفنانة عفاف شعيب لجلسة 17 سبتمبر.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بوقف سير دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، المتعلقة بتهم السب والقذف والتشهير بها، وذلك لحين الفصل في دعوى أخرى مشابهة مقامة ضد المخرج في محكمة أكتوبر.


تفاصيل الدعوى
 

في البداية، قدم محامي الفنانة عفاف شعيب إلى هيئة المحكمة صورًا ضوئية تكشف تفاصيل الواقعة التي قامت شعيب برفع دعوى قضائية ضد المخرج محمد سامي، يتهمه فيها بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.

وفي جلسة المحكمة، قام دفاع المخرج محمد سامي بتفنيد الدفوع المقدمة من دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكدًا أن الاتهامات التي وجهتها شعيب لا أساس لها من الصحة، مطالبًا المحكمة بحجز القضية للحكم.

وخلال انعقاد الجلسة، قدم باسم الخواجة، محامي الفنانة عفاف شعيب، صورًا ضوئية تظهر واقعة التشهير بها من قِبل المخرج محمد سامي.

المحكمة قررت رفع الجلسة إلى موعد لاحق لتصدر القرار بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج بتهمة التشهير بالفنانة عفاف شعيب.

