مدرب السيلية القطري: جاهزون لمواجهة بطل الدوري

أكد ميرغني الزين مدرب السيلية القطري، أن فريقه طوى صفحة المباراة الماضية أمام الريان، وبدأ التفكير بشكل كامل في المواجهة المقبلة أمام قطر، غدا الخميس، على استاد البيت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري القطري لكرة القدم.

قال الزين: "المباراة ستكون صعبة لأن المنافس يدخلها بروح عالية بعد فوزه المهم على السد بطل الدوري، وهذا يجعل التحدي أكبر بالنسبة لنا".

وأضاف:"لكن جميع لاعبينا على أتم الجاهزية ونحن مستعدون لتقديم أداء يليق بالنادي".

من جانبه، أعرب هادي علي، لاعب السيلية، عن سعادته بتسجيل هدفه الأول مع الفريق أمام الريان، مؤكدا أن هذا الهدف منحه دفعة قوية لمواصلة العطاء.

وأضاف لاعب السيلية "تركيزنا الآن منصب على مواجهة فريق قطر، وندرك أنها ستكون قوية وصعبة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لإسعاد جماهير السيلية والخروج بنتيجة إيجابية".