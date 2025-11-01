الدولة بقيادة الرئيس السيسى تكتب تاريخًا جديدًا لمصر والعالم.. بافتتاح أكبر متحف فى العالم لحضارة واحدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تكتب تاريخًا جديدًا لمصر والعالم، بافتتاح أكبر متحف فى العالم لحضارة واحدة، وهو «المتحف المصرى الكبير»، الذى يعد نموذجًا استثنائيًا للترويج السياحي والاستثماري والاقتصادي لمصر.

قال كجوك، إن هذا المشروع الحضارى يمثل نقلة نوعية لمصر على خريطة السياحة العالمية بما يتضمنه من تنوع وعظمة للقطع الأثرية وطرق عرضها الحديثة، أخذًا فى الاعتبار تحويل التراث الحضاري العظيم إلى فرص وموارد تدعم الاقتصاد المصرى.

أضاف أن «المتحف الكبير» يعد خطوة مؤثرة فى مسار تأكيد تنوع وقوة البيئة الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أننا أمام تجربة ملهمة للشراكة المثمرة مع القطاع الخاص، تؤكد للجميع تبنى مشروعات متنوعة تتيح عوائد اقتصادية مستدامة.

أشار كجوك، إلى أن افتتاح «المتحف الكبير»، يمثل قوة دفع هائلة لتنوع الاقتصاد المصرى والمقصد السياحى المصرى بما يضمن تنافسيته وجاذبيته، مؤكدًا أننا سنعمل بكل جهد وتعاون مع مختلف الجهات المعنية على إطلاق الطاقات الكامنة الهائلة للاقتصاد المصرى، والقادم سيكون أفضل.

أوضح أنه سيتم طرح العملات التذكارية من خام الذهب والفضة بمقر المتحف المصرى الكبير الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أننا جاهزون لإصدار عدد من العملات المتفردة وفقًا لطلب الراغبين فى الاقتناء، وسيتم تلقى هذه الطلبات إلكترونيًا، وتجهيز الإصدارات بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة خلال أيام.