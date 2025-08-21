دفن وطب شرعي.. قرارات النيابة بشأن دهس شاب على طريق الشيخ زايد

صرحت النيابة العامة بالشيخ زايد بدفن جثة شاب دهسته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة وقررت عرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة اثناء وقوع الحادث من عدمه بعدما أشارت التحريات الأولية إلى قيادته السيارة بسرعة جنونية تسببت في الإطاحة بالمجني عليه.

ولقي شخص مصرعه أثناء عبور الطريق بالشيخ زايد، بعدما اصطدمت به سيارة ملاكي مسرعة، ما أدى إلى وفاته في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، إخطارًا من المقدم يوسف رشوان، رئيس مباحث زايد ثان، بأنه أثناء عبور موظف يبلغ من العمر 50 عامًا الطريق، اصطدمت به سيارة ملاكي يقودها سائق «33 سنة» بسرعة جنونية، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.