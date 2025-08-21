قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تستنكر استدعاء إسرائيل 60 ألف جندي احتياط وتدين مخطط "إي 1" الاستيطاني
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025
جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها
ألمانيا: اعتقال روسي خطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين بعد تدريبه مع داعش
أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي: عنده 28 سنة ومابيقدرش يجري
الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأمريكية وتصفها بهجوم على العدالة الدولية
عودة مسمار الوسط.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
ساعة صلاح وبدلته تخطفان الأنظار من جوائز الأفضل.. كم سعر الإطلالة؟
حماس: عملية "عربات جدعون 2" إمعان في حرب الإبادة ضد غزة
اكتمال الحجز في عمرة المولد النبوي بنقابة الصحفيين.. وفتح التسجيل المبكر لعمرة رجب
بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي
حوادث

دفن وطب شرعي.. قرارات النيابة بشأن دهس شاب على طريق الشيخ زايد

ندى سويفى

صرحت النيابة العامة بالشيخ زايد بدفن جثة شاب دهسته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة وقررت عرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة اثناء وقوع الحادث من عدمه بعدما أشارت التحريات الأولية إلى قيادته السيارة بسرعة جنونية تسببت في الإطاحة بالمجني عليه.

ولقي شخص مصرعه أثناء عبور الطريق بالشيخ زايد، بعدما اصطدمت به سيارة ملاكي مسرعة، ما أدى إلى وفاته في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، إخطارًا من المقدم يوسف رشوان، رئيس مباحث زايد ثان، بأنه أثناء عبور موظف يبلغ من العمر 50 عامًا الطريق، اصطدمت به سيارة ملاكي يقودها سائق «33 سنة» بسرعة جنونية، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن. 

