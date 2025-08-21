قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كيران كوازي.. أصغر عبقري في تاريخ "سبيس إكس" يقدم استقالته من شركة إيلون ماسك

كيران كوازي.. أصغر عبقري في تاريخ "سبيس إكس" يقدم استقالته مبكرًا
كيران كوازي.. أصغر عبقري في تاريخ "سبيس إكس" يقدم استقالته مبكرًا
ولاء خنيزي

أثار المراهق الأمريكي من أصول بنجلاديشية، كيران كوازي، حالة من الجدل والإعجاب بعد إعلانه الاستقالة من شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، وذلك عقب عامين فقط من العمل ضمن فريقها الهندسي وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره عند انضمامه.

وقد قرر كوازي، البالغ من العمر اليوم 16 عامًا، الانتقال إلى شركة "سيتادل سيكيوريتيز" الرائدة في قطاع الأوراق المالية بمدينة نيويورك، وذلك وفقًا لحواره مع موقع بيزنس إنسايدر.

رؤية فكرية نحو التمويل الكمي

أوضح كوازي أنّ انتقاله جاء بدافع البحث عن "تجربة جديدة في بيئة عالية الأداء"، مؤكدًا أن العمل في مجال التمويل الكمي يمنحه "تحديًا فكريًا يعادل أبحاث الذكاء الاصطناعي، لكنه يتيح نتائج عملية وسريعة الأثر"، هذا التصريح يعكس نضجًا استثنائيًا ووعيًا مبكرًا بمتطلبات المستقبل.

إنجازات مبكرة في "سبيس إكس"

قبل انتقاله إلى "سيتادل"، برز كوازي كأصغر موظف في تاريخ "سبيس إكس" حين التحق بقسم "ستارلينك" وهو في سن الرابعة عشرة، حيث شارك في تطوير أنظمة توجيه متقدمة لحزم الأقمار الصناعية، أسهمت في توفير إنترنت عالي الجودة لملايين المستخدمين حول العالم، نجاحه داخل الشركة شكل مثالًا حيًا على قدرة العقول الناشئة على الإسهام في مشاريع تقنية عملاقة.

التنافس على العقول النابغة

قرار كوازي بالانتقال إلى "سيتادل سيكيوريتيز" يسلط الضوء على المنافسة الحادة بين القطاع المالي من جهة، وشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، في مساعيها لاستقطاب العقول الهندسية النادرة، ورغم تلقيه عروضًا مغرية من مؤسسات كبرى في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فقد فضّل الانضمام إلى "سيتادل"، ليبرهن على أن مسار النبوغ لا يقتصر على مجال محدد.

خلفية عائلية وجذور بنغلاديشية

وُلد كيران كوازي في مدينة بليزانتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية لأسرة ذات جذور بنغلاديشية. والده يعمل مهندسًا كيميائيًا، بينما تشغل والدته منصبًا تنفيذيًا مرموقًا في "وول ستريت"، هذه البيئة العائلية الداعمة أسهمت بلا شك في صقل مواهبه الاستثنائية وتوجيهه نحو مسارات الإنجاز العلمي والمهني.

مسيرة أكاديمية غير تقليدية

لم يكن مسار كوازي الدراسي عاديًا، فقد انتقل مباشرة من الصف الثالث الابتدائي إلى الجامعة وهو في سن التاسعة، وفي العاشرة من عمره، أنهى تدريبًا عمليًا في مختبرات "إنتل"، ليواصل بعد ذلك مسيرته المبهرة بالالتحاق بـ"سبيس إكس" كأصغر موظف في تاريخها، قبل أن يتخذ قراره الجريء بالانتقال إلى "سيتادل سيكيوريتيز" في السادسة عشرة.

كيران كوازي عبقري أصغر عبقري سبيس إكس إيلون ماسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ اسوان

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

لدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

أحمد طه: ملتزمون بمساندة المنشآت الصحية خلال رحلتها نحو الاعتماد وفقًا لمعايير “جهار”

هيئة الإسعاف

وظائف خالية بهيئة الإسعاف.. الشروط والتخصصات المطلوبة

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

اوتاكا
اوتاكا
اوتاكا

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد