اشتري بى واى دى F3 مستعملة بـ 300 ألف جنيه

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بى واى دى F3 موديل 2018، وتنتمي F3 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بى واى دى F3 موديل 2018 الخارجية

تمتلك سيارة بى واى دى F3 موديل 2018 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي واي دي، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة بي واي دي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بى واى دى F3 موديل 2018

تمكنت سيارة بى واى دى F3 موديل 2018 من قطع مسافة 185 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بى واى دى F3 موديل 2018 الداخلية

زودت مقصورة بى واى دى F3 موديل 2018 بالعديد من المميزات من ضمنها، كونسول وسطي، وحوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، وبها درج تخزين أمامي، ومخارج تكييف أمامية، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بى واى دى F3 موديل 2018

تباع سيارة بى واى دى F3 موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .