القانون كاملا .. "صدى البلد" ينشر نصوص قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى
الإمام الإنسان.. شيخ الأزهر يوزع شنط مدرسية على طلاب الأقصر ويجبر بخاطرهم.. صور
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شوبير يكشف حقيقة توقف العمل بـ استاد الأهلي
القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404
بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مركز باريس بالوادى الجديد يتفقد الخدمات الطبية بالمستشفى العام

منصور ابوالعلمين

أجرى عبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، جولة ميدانية تفقد فيها سير العمل بمستشفي باريس المركزى، ترافقه لجنة من الوحدة المحلية لمتابعة الأعمال والخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين بحضور الدكتور مصطفي محمد مدير الإدارة الصحية بباريس، حيث تفقد قسم الاستقبال وقسم الأشعة ومعمل التحليل وقسم تنظيم الأسرة وعيادة الأسنان وقسم العلاج الطبيعي والتعقيم وشدد علي وجود جميع أنواع الامصال بالمستشفي.

كما تفقد رئيس مركز باريس الصيدلية الداخلية للمستشفي واطمأن علي توافر الأدوية والعلاج اللازم للمرضي وقام بمراجعة الصلاحية المدونة علي أصناف العلاج، ووجه الشكر للعاملين بالصيدلية لحسن الأداء والمتابعة وشدد على جاهزية طفايات الحريق ووجه بأن يتم معاينتها من قبل الحماية المدنيه للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للعمل، وكذلك جاهزية اسطوانات الأكسجين.


وتابع رئيس مركز باريس المشكلات والمطالب التي تواجه العمل بالمستشفي ومنها نقص في التكييفات في والمراوح وبعض الأجهزة التي لابد وأن تستبدل بأجهزة حديثة لخدمة المرضي وأيضا استكمال المصلي بالمستشفي، ووجه اللجنة بتدوين كل المطالب والمشكلات التي تم عرضها أثناء المرور لتطوير الخدمة الصحية.

