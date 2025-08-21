انطلاق الحراك الوطني في غزة رفضا لحرب الإبادة وتنديدا بتهديدات الاحتلال.. تفاصيل

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة، يوسف أبو كويك، بانطلاق فعاليات الحراك الوطني الفلسطيني عند الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس، بمشاركة واسعة من الصحفيين، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، والعشائر، والنخب الفلسطينية.

وأوضح أبو كويك، خلال تغطية خاصة، أن الفعالية جاءت للتنديد بحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة في ظل تلويحه باجتياح مدينة غزة على غرار ما حدث في رفح والمناطق الشمالية من القطاع.

وأُقيمت الفعالية أمام مركز رشاد الشوا الثقافي المدمَّر نتيجة الغارات الإسرائيلية، حيث ألقيت عدة كلمات من ممثلي القطاع الخاص وتنسيقية الحراك ووجهاء العشائر، جميعها شددت على ضرورة وقف الحرب فورًا، وإنقاذ ما تبقى من المدينة، ومنع تهجير ما يقارب مليون فلسطيني مهددين بالنزوح.