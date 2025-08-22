طريقة عمل سلطة الحمص بالخضار.. وصفة صحية مشبعة ولذيذة

إذا كنتي تودين تقديم أكلات صحية ومفيدة، نقدم اليكي اليوم طريقة عمل سلطة الحمص بالخضار (وصفة صحية وسريعة)

المكونات:

كوب حمص مسلوق (أو معلب ومغسول جيداً).

1 خيار مقطع مكعبات صغيرة.

1 طماطم مقطعة.

نصف بصلة صغيرة مفرومة ناعم (اختياري).

نصف فلفل ألوان (أحمر أو أصفر) مقطع.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

عصير نصف ليمونة.

رشة ملح + فلفل أسود.

رشة كمون (يعزز الطعم).

طريقة التحضير:

ضعي الحمص في وعاء كبير.

أضيفي الخضار المقطعة (الخيار، الطماطم، الفلفل، البصل).

في طبق صغير امزجي زيت الزيتون مع عصير الليمون والملح والفلفل والكمون.

صبي الصوص على السلطة وقلبي برفق.

زيني بالبقدونس المفروم وقدميها باردة.

الفائدة الصحية:

الحمص غني بالبروتين النباتي والألياف، يشبع لفترة أطول.

الخضار تضيف فيتامينات ومعادن أساسية.

زيت الزيتون والليمون يعززان الهضم ويمدّان الجسم بمضادات الأكسدة.