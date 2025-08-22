قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تطالب إسرائيل بتقليص الضربات الجوية غير العاجلة على لبنان
قائد الحرس الثوري الإيراني: ردنا على أي خطأ إسرائيلي سيكون سريعًا وحاسمًا
سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض
اشتباكات السليمانية .. بارزاني يدعو لوقف العنف ويحذر من التصعيد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
اشتباكات مسلحة في السليمانية وحريق بفندق عقب محاولة اعتقال زعيم الأكراد
مصدر عسكري إيراني يكشف عن تحركات غير مسبوقة لمواجهة إسرائيل
يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى
مجاعة غزة.. أول إعلان رسمي من جهة عالمية موثوقة يؤكد ما حذّر منه العالم
الترقب يخيم على سوق الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
آداب اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. تعرف عليها واغرسها فيهم
مرأة ومنوعات

طريقة عمل سلطة الحمص بالخضار.. وصفة صحية مشبعة ولذيذة

ريهام قدري

إذا كنتي تودين تقديم أكلات صحية ومفيدة، نقدم اليكي اليوم طريقة عمل سلطة الحمص بالخضار (وصفة صحية وسريعة)

المكونات:

كوب حمص مسلوق (أو معلب ومغسول جيداً).
1 خيار مقطع مكعبات صغيرة.
1 طماطم مقطعة.
نصف بصلة صغيرة مفرومة ناعم (اختياري).
نصف فلفل ألوان (أحمر أو أصفر) مقطع.
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
عصير نصف ليمونة.
رشة ملح + فلفل أسود.
رشة كمون (يعزز الطعم).

طريقة التحضير:

ضعي الحمص في وعاء كبير.
أضيفي الخضار المقطعة (الخيار، الطماطم، الفلفل، البصل).
في طبق صغير امزجي زيت الزيتون مع عصير الليمون والملح والفلفل والكمون.
صبي الصوص على السلطة وقلبي برفق.
زيني بالبقدونس المفروم وقدميها باردة.

الفائدة الصحية:

الحمص غني بالبروتين النباتي والألياف، يشبع لفترة أطول.
الخضار تضيف فيتامينات ومعادن أساسية.
زيت الزيتون والليمون يعززان الهضم ويمدّان الجسم بمضادات الأكسدة.

